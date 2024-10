Review – Horizon Zero Dawn Remastered

Los remasters se convierten en una constante

Nos encontramos en una época extraña en la cual Sony está trayendo de regreso algunos de sus juegos de la generación pasada a la actual. Esto lo vimos con los dos The Last of Us, Ghost of Tsushima Director’s Cut, y hasta hace pocas semanas volvió Until Dawn. Estas decisiones no han sido del agrado de todos los fans, puesto que muchos prefieren nuevos lanzamientos en lugar de retocar títulos que ya eran buenos. Sin embargo, parece que PlayStation no quiere escuchar y, con ello, llegó la revelación de Horizon Zero Dawn Remastered, el cual, por cierto, ya se había rumoreado desde hace varios meses. De hecho, también se habló de un supuesto multijugador ambientado en dicho universo, que en teoría debería ser el proyecto actual de Guerrilla Games. Entonces, ante la ausencia de algo fresco por parte del estudio, es posible que a los ejecutivos les pareciera buena idea revivir la primera aventura de Aloy, en la que se nos introduce este mundo post-apocalíptico donde las máquinas gobiernan. Pero, claro, todo con una capa de pintura adicional para justificar una suma de dinero que valga la pena.

Algo curioso dentro de todo esto es el interés de Sony porque la saga tenga alta relevancia en estas fechas. No es el único juego relacionado a aparecer en los próximos días, ya que la versión de LEGO se lanza el mes próximo. Así que quienes sentían una sequía después del DLC de 2023 estarán contentos por todo lo que se avecina. Desde la revelación oficial de esta nueva versión no ha pasado tanto tiempo, y en un parpadeo hemos llegado a su semana de estreno para PlayStation 5 y también para PC. Afortunadamente, hemos sido seleccionados una vez más por los chicos de Sony para darle una revisión, por lo que desde hace unos días tuvimos la oportunidad de jugarlo a profundidad. Entonces, como con cada juego, vamos a estar revisando todos los aspectos conocidos, entre ellos la historia, jugabilidad y música. Sin embargo, en esta reseña en particular el enfoque se irá hacia las actualizaciones gráficas y de rendimiento. De igual manera, si hay algunos añadidos de por medio, tengan por seguro que se los haremos saber.

Con las reglas ya puestas sobre la mesa, es hora de que nos preguntemos: ¿Horizon Zero Dawn Remastered es un juego necesario? O tal vez, ¿solo es un pretexto para rellenar mientras llegan otros exclusivos que de verdad exploten el PS5? Eso lo vamos a estar checando en una nueva Atomix Review que hemos preparado para ustedes. Ve preparando tu arco y flechas, ya que nos adentraremos en esta región llena de peligros, misiones por cumplir y un misterio que resolver en relación con esta tragedia que fue el reinicio de la humanidad.

La marginada del destino

Para quienes son nuevos en la saga, la historia de Horizon Zero Dawn Remastered nos lleva a una tierra que ha tenido un reinicio; es decir, nos encontramos en una era en la que no hay tecnología avanzada a disposición de los humanos. No obstante, llama la atención la existencia de seres robóticos que aparentemente no necesitan recargar baterías y que, a la vez, cuentan con IA salvaje.

Dentro de estas sociedades humanas se encuentra una tribu conocida como Nora, la cual tiene sus propias leyes y que pone a una niña conocida como Aloy al cuidado de Rost, un marginado del grupo que debe vivir en las afueras de la aldea. Esto hace que, a su vez, la infante también sea considerada una amenaza, más que nada por no tener una figura materna.

Los años pasaron y Aloy no deja de preguntarse sobre sus orígenes, por lo que se inscribe en una competencia para poder ser parte de la tribu y que así las matriarcas le den las respuestas que busca. En el proceso hay muchos incidentes de por medio, como el hallazgo de un extraño dispositivo, la aparición de traidores y más historias de personajes secundarios.

En resumen, la chica deberá viajar a través de diferentes pueblos para descubrir cómo es que el mundo terminó de esa forma, y a la vez tratar de que todos se lleven de forma pacífica. En el viaje, conocerá gente interesante como Sylens, quien parece tener mucha información, por lo que nuestra protagonista tratará de no dejar ningún cabo suelto.

Esta sería la premisa de la historia, la cual no sufre de ningún tipo de cambios, ya sea en cuanto a escenas o diálogos; todo se mantiene intacto, por lo que quienes ya jugaron el original pueden esperar lo mismo de hace siete años en PS4. Aunque para los nuevos, probablemente les parezca interesante este mundo y su contexto tan particular.

Realmente no se necesitaban cambios abruptos en este apartado, ya que la narrativa es interesante, los personajes son carismáticos y cada detalle en torno al origen de las máquinas mantiene enganchados a los espectadores. Además, no todo se queda en los créditos iniciales, ya que se agregan los acontecimientos de la expansión The Frozen Wilds.

La jugabilidad que ya conocíamos

La jugabilidad de Horizon Zero Dawn Remastered viene calcada de la versión original; es decir, se trata de un título de acción en tercera persona donde nos desplazaremos por un mapa enorme. Aquí, generalmente será nuestro deber acabar con enemigos a diestra y siniestra usando diferentes armas que tenemos a la mano.

Podremos utilizar un arco y flechas con propiedades interesantes, dado que van desde algunas con fuego hasta otras explosivas para hacer volar a los robots más pesados. Para crear dichas herramientas, es necesario recolectar materiales del entorno, ya sea ramas, botes de gasolina o partes especiales que se obtienen de los restos rivales.

Lo realmente interesante es optar por un enfrentamiento directo o con toques de sigilo, pues en el entorno habrá maleza para escondernos y así disparar desde las sombras; aunque, si queremos, podemos colocarnos frente a frente y golpear con el arsenal disponible. Esto último no lo recomiendo, dado que hay máquinas muy resistentes, incluso algunas con puntos débiles bastante marcados.

Tendremos misiones tanto de historia como principales; ambas tienen el objetivo de darnos puntos de experiencia y así subir de nivel, lo cual a su vez nos proporcionará puntos de habilidad para experimentar con el clásico árbol. Aquí se pueden desbloquear movimientos especiales y mejoras, donde, por ejemplo, los ítems de curación pueden tener un efecto más impactante.

Los controles son sencillos e intuitivos de aprender, ya que se cuenta con acciones básicas como disparar, barrerse, agacharse, saltar y poco más, nada que no hayas visto en títulos de acción. De igual manera, los menús son fáciles de memorizar, y así el jugador puede tener un esquema en el que sepa lo que hace en todo momento.

Obviamente, los equipables tampoco van a faltar, por lo que es necesario visitar a los mercaderes de vez en cuando en puntos seleccionados, siendo los pueblos de tribus los más destacados. Podemos equiparnos con mejores armas, armaduras y accesorios, los cuales, a su vez, es posible mejorar si conversamos con ciertos personajes.

No está de más agregar que, gracias a nuestro aparato especial de tecnología, será posible ver las debilidades de los robots, su trayectoria en caso de que estén vigilando un punto, y verificar pistas para las misiones opcionales. Además, al llegar a cierto nivel, se pueden hackear y con ello pelearán de nuestro lado o fungirán como nuestra montura.

Esa sería básicamente la jugabilidad y, como ya lo mencionamos párrafos arriba, es la misma que vimos hace ya unos años; no hay nada que realmente pueda sentirse como nuevo. Ciertamente, muchos pensábamos que habría mecánicas de Forbidden West, pero eso podría haber implicado que el diseño del mapa se alterara, por lo que en parte se entiende el no contar con dicha actualización.

Implementaciones para esta versión

Horizon Zero Dawn Remastered no cuenta con los mayores cambios de la vida, pero sí hay algo que se debe tomar en cuenta son las opciones en el menú principal de configuración, pues son similares a las vistas en la secuela. Comenzando con accesibilidad en los controles, ya sea afectando la dificultad o cambiando los botones de posición.

Como es una versión remasterizada, el jugador tendrá la opción de trasladar algún archivo de guardado que ya tenga del juego original, por lo que su progreso pasará intacto. Esto permite que quienes estén buscando una segunda vuelta pasen directo al New Game Plus, con las habilidades desbloqueadas y armas mejoradas.

Otra de las opciones a encontrar son los avisos de acción, esto en forma de sonidos o vibración en el control, lo que hará que el jugador se entere cuando debe llevar a cabo combates importantes y demás. Por supuesto, se pueden ajustar los botones para que la recarga de munición sea más rápida, que el sprint se active sin presionar L3 y más atajos que harán la experiencia más sencilla.

El DualSense también se ha adaptado para esta versión, por lo que el usuario tendrá algo similar a lo visto en Forbidden West, incluyendo la presión similar a la de un arco y la sensación de liberación del gatillo al soltar el disparo. Igualmente, al ser golpeados el control retumbará y nos hará sentir con más fidelidad que fuimos muy lentos al esquivar.

Otro elemento importante es el modificador de dificultad, pues a pesar de elegir alguna de las diferentes que el juego tiene para nosotros, podremos decidir si queremos recibir menos daño de los enemigos pero mantener la IA normal. También podemos optar por que el personaje se cure de forma automática al recibir cierto porcentaje de golpes, entre otras opciones. Todo son meramente añadidos de accesibilidad.

Para finalizar, pero no menos importante, está la parte de visibilidad, donde es posible elegir entre el modo de rendimiento, calidad y equilibrio. El primero nos permitirá correr el título a 60 FPS con una resolución variable hasta 1800p; el segundo apunta a los 4K y baja a los 30 FPS; mientras que el tercero busca algo intermedio, con 1440p y alcanzando 40 FPS. Aunque activar este último requiere de una TV con dicha función.

Notable ajuste en los gráficos y audio

Uno de los puntos fuertes de Horizon Zero Dawn Remastered son sus gráficos, donde el equipo de Nixxes ha puesto su mayor esfuerzo. Los cambios y añadidos son bienvenidos, empezando con detalles como las sombras y la iluminación, que están muy bien trabajadas para lograr un resultado similar al de Forbidden West.

La atención al detalle resalta en las texturas, ya que se ha agregado maleza en estructuras donde antes no había, y el brillo de ciertas locaciones se ha ajustado para verse más natural. El reflejo del agua, además, es muy superior al de la entrega para PS4, al punto de que querrás detenerte a observar el paisaje por un momento.

Los modelos de personajes también recibieron una actualización, sobre todo en las expresiones faciales, que en el juego original se notaban un tanto rígidas, tanto en NPCs como en personajes principales. En esta versión, las expresiones son más detalladas y la gesticulación más natural, aunque es importante mencionar que no hubo regrabaciones de los actores.

Un detalle interesante es el movimiento de partículas en el aire, perceptible gracias al desenfoque y el modo foto, que permite apreciarlas con gran claridad. Si pasas por un área donde abundan las hojas, se notará el viento; en la noche, las luciérnagas crearán un hermoso espectáculo, y la lluvia será lo más realista posible.

En cuanto al audio, se ha mejorado para sumergir al jugador en el juego, con sonido 3D que hará que muchos quieran equiparse con barras de sonido para una mejor experiencia. Aunque quienes no puedan hacerlo, encontrarán suficiente usar audífonos para disfrutar de la ambientación envolvente.

Cabe mencionar que los diálogos son los mismos que se escucharon en 2017, aunque han sido limpiados y remasterizados para encajar con las mejoras generales. Fue una buena decisión, ya que reemplazar al actor de Sylens hubiera sido complicado debido al lamentable fallecimiento de Lance Reddick, quien interpretó al personaje.

Eso sí, se han hecho nuevas tomas de mocap, pero en términos generales, para personajes que antes no tenían tanta expresividad.

La historia de Aloy ahora es más bella que nunca

En conclusión, Horizon Zero Dawn Remastered es una versión bastante fiel al material al original, pues no tenemos cambios muy grandes si hablamos de la parte de jugabilidad. Aquí no vas a encontrar alguna misión extra, nuevas armas, habilidades u otros elementos que hayan aparecido en su secuela del 2022.

Sin embargo, cuando algo está roto no es necesario echarlo a perder con elementos que tal vez rompan el ritmo del juego, así que si ya lo probaste en PS4 no vas a encontrar nada que no hayas visto realmente. Todo esto se compensa con los bellos visuales en los ambientes, expresiones de los personajes, iluminación y hasta rendimiento del gameplay.

En caso de que vaya a ser tu primer acercamiento con la saga, definitivamente tiene que ser esta versión, la cual se puede considerar como definitiva, y es que sus mecánicas se siguen sintiendo frescas. Por su parte, si ya lo terminaste decenas de veces en la versión original, te recomendaría pagar esos $10 USD por la actualización, lo valen completamente.

Si tengo que detallar mi experiencia, fue un gusto volver a este juego después de años sin tocarlo, y me quedó claro que hay ciertos productos en la industria que tardarán bastante en sentirse anticuados, este es uno de ellos. Fue una joya en el 2017 y sigue siéndolo en el 2024, un imperdible para quienes recién se compren un PS5.

Recuerda que se lanza el 31 de octubre en consola y PC.