Revelan nuevo secreto de The Last of Us

Pese a que The Last of Us es un juego que lleva más de una década en el mercado, los jugadores siguen encontrando secretos que por mucho tiempo estuvieron ocultos. De esta forma, Naughty Dog ha compartido un código especial que, al introducirlo, cambia la pantalla de inicio del remake del 2022.

Como parte de las celebraciones por The Last of Us Day, Naughty Dog reveló que existe un código con el cual los jugadores pueden cambiar de día a noche y viceversa en la pantalla de inicio. Todo lo que necesitas hacer es ingresar la siguiente combinación de botones: abajo, abajo, arriba, arriba, izquierda, abajo, derecha y triángulo. En el caso de PC solo tienes que sustituir triángulo con “E”.

