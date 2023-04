Review – Horizon Forbidden West: Burning Shores

Guerrilla a tope

Nos encontramos en medio de lo que probablemente es, la época más competida en toda la historia del gaming. Propuestas de todo tipo salen día con día y muchas veces, los publishers y desarrolladores ya más bien están compitiendo por nuestro tiempo, más que por dinero como tal. La forma tan rápida en la que nuevas ideas y técnicas llegan, hacen que cualquiera que se distraiga un poco, quede perdido en un mar de productos. Indudablemente, Guerrilla Games se ha convertido en parte clave de PlayStation, pues más allá de ser eficiente al momento de trabajar y de tener franquicias como la de Horizon, el estudio holandés ha creado un motor gráfico que no solo impresiona, sino que puede ser exportado para que otros lo puedan aprovechar. El DECIMA Engine es una verdadera joya del cual, apenas estamos viendo su verdadero potencial. Para prueba de todo lo anterior que te comento, está Burning Shores, expansión del aclamado Horizon Forbidden West que además de permitirnos regresar al fantástico mundo de Aloy y compañía, nos da un vistazo a lo que el PS5 estará entregando a lo largo de toda esta generación de consolas.

Actualmente hay un duro debate sobre cómo es que el lento proceso de cambio de hardware, está provocando que el verdadero potencial de cosas como el PS5 y Xbox Series X, no se haya podido ver luego de más de dos años en el mercado. A mi parecer, llamar “lastre” a las consolas de pasada generación es un tanto injusto, pero la realidad es que cuando un desarrollador está preocupado de que su juego corra en una máquina con más de 10 años de antigüedad, inevitablemente va a tener repercusiones en que lo nuevo no pueda ser aprovechado del todo. Horizon Forbidden West es un juego que luce espectacularmente bien corriendo en la actual plataforma de Sony, pero cuando uno ve Burning Shores, contenido ya totalmente pensado para el PlayStation 5, no puedes evitar pensar que pudimos haber visto que el juego completo diera mucho más. Dejando de lado el tema gráfico, te cuento que esta expansión es más de Horizon, por con añadidos bastante interesantes que valen bastante la pena.

¿Prólogo de Horizon 3?

Una de las partes más importantes de los juegos de los PlayStation Studios tiene que ver con su narrativa. Hoy en día es muy común esperar que un juego de Sony ponga especial énfasis en la historia que va a contar, muchas veces dejando de lado otros aspectos. Horizon Zero Dawn nos voló la mente a todos con el universo y personajes que creó, dejando la puerta abierta a necesarias secuelas que nos platicaran mucho más. Con esa importante misión llegó Horizon Forbidden West, el cual, a pesar de también tener puntos verdaderamente altos en cuanto a relato se refiere, su final y algunos detalles nos dejaron queriendo más a su antecesor en este apartado. Para Burning Shores se toma todo lo anterior, esto para darle un nuevo hilo conductor al camino de Aloy, uno que la verdad, no esperaba que me fuera a interesar tanto como lo hizo.

Quitemos de la mesa la pregunta más obvia. ¿Tengo que haber jugado Horizon Forbidden West para entrarle a Burning Shores? Sí, aquí tenemos una respuesta afirmativa con mayúsculas, pues no solo tienes que haber jugado dicho título, tienes que haber acabado su historia principal. No puedes iniciar con esta expansión de no haber completado el quest primario que sigues con Aloy. La razón de esto es que estamos ante una auténtica secuela de lo que pasa al terminar Forbidden West, al punto de que me atrevería a decir que para poder empezar con un potencial Horizon 3, experimentar este DLC sería crucial. Así de importantes son los hechos que aquí se cuentan.

Nuestro viaje inicia cuando justo después de regresar a nuestra base tras enterarnos de Nemesis y de lo que le espera a la Tierra, Aloy es contactada por Sylens, quien nos pide irlo a ver urgentemente, pues tiene pistas del Zenith faltante que claro, podría tener alguna pista para evitar el fin del mundo. Sí, acá tenemos uno de los últimos trabajos de Lance Reddick luego de su repentino fallecimiento hace unas semanas. Aloy no duda ni un segundo de la información que se le presenta e inmediatamente viaja hacia el sur, específicamente a la zona de Los Ángeles en donde este personaje supuestamente se encuentra. A su llegada, la pelirroja se entera de la complicada situación que hay en la ciudad de las estrellas, pues además de tener que pelear contra otro loco antepasado, existen problemas entres los locales.

A partir de ese momento, podríamos decir que el argumento de Burning Shores se parte en dos. Por un lado tenemos todo lo que está tramando el Far Zenith del que te hablaba y por el otro, está la parte más humana con la tribu a la que conocemos, la cual, tiene un personaje en particular que hace una fuerte conexión con Aloy. Para serte sincero, no esperaba demasiado de este relato, pues recordamos que Frozen Wilds, la expansión de Zero Dawn, terminó siendo una divertida, pero poco trascendente aventura para el lore de la serie. Como ya lo comentaba, los hechos de este DLC son mucho más importantes, marcando un parteaguas para que lo será el siguiente capítulo en la vida de la cazadora y claro, del planeta entero.

Me parece que simplemente por la excelente historia que se nos presenta y lo importante que es para todo este universo, Burning Shores merece tu atención, más si eres de lo que está clavado con los detalles de todo este relato de ciencia ficción que al inicio podría parecer muy sencillo pero que en realidad, cuenta con varias capas de profundidad que en este nuevo contenido se exploran, esto sin mencionar la buena forma en la que Aloy sigue siendo desarrollada como protagonista y como un humano con la que es fácil identificarse.

Caluroso LA

Gastar en un DLC o expansión siempre es una decisión complicada. Por un lado está la pregunta de qué tanto extra estarás recibiendo por tu dinero. Siempre está la duda de si no solo me están estafando con más de lo mismo. Y por el otro se encuentra la disyuntiva de si estás o no de humor de regresar a un juego que probablemente ya exprimiste lo suficiente. La verdad es que Burning Shores es un contenido marcadamente honesto que sabe a lo que va. Claro, tiene un par de detalles que nos hubiera encantado que fueran mejores o más sustanciosos, pero en general, creo que estamos recibiendo lo que nuestro dinero está pagando.

Comenzando justo por el lado monetario, te cuento que Burning Shores se vende a un precio de $19.99 dólares más impuestos, es decir, todo queda alrededor de $24 dólares. En México, ve calculando poco menos de $500 pesos. Su peso es de casi 17GB, los cuales, se suman a la enorme actualización que tienes que bajar adicionalmente de casi el mismo tamaño. Sí, está rudo lo que ya pesa todo Horizon Forbidden West. Otro dato importante a considerar es que este DLC es exclusivo de PS5. No, no hay manera de jugarlo en PS4.

Dicho lo anterior, te cuento nuevamente que Burning Shores nos lleva al soleado Los Ángeles, zona que ahora presenta una fuerte actividad volcánica que la hacen especialmente peligrosa de explorar. Esta expansión representa un mapa totalmente nuevo y que funciona de manera independiente del que vimos en el juego principal, es decir, no están conectados. Su tamaño indudablemente impresiona, pues estamos hablando de que mide casi un tercio del que recorrimos en Forbidden West. ¿Como cuánto te tardas en completar su historia principal? Al menos a mí me tomó poco más de ocho horas, tiempo que indudablemente se puede duplicar si haces todas las actividades que tiene para ofrecerte.

Hablando de actividades, tenemos un detalle muy interesante. Una de las principales críticas que muchos hicimos sobre Forbidden West, tenía que ver con lo sistemático que era. Con cómo es que siempre se dependía de un ícono en el mapa para indicarnos algo, es decir, había poca espontaneidad y por ende, poca sorpresa. Pues bien, estoy seguro de que Guerrilla tomó nota, pues en Burning Shores tenemos sidequests que pueden iniciar de la nada cuando por ejemplo, te acercas volando a una sospechosa tormenta sobre una isla. La verdad es que me sorprendí mucho al ver esta adición que creo yo, tanta falta le hizo al juego principal.

Regresando un poco al tema del mapa, te cuento que el de Burning Shores es uno que claramente está pensado para explorarse en una montura voladora, la cual, casi no se aprovechó en Forbidden West debido a que te la dan ya en el final. El tener un lugar compuesto por islas y los rascacielos del centro de LA, hicieron que andar en el aire hiciera mucho más sentido. Adicionalmente, te cuento que en cierto punto de la historia, se te permite capturar a un Waterwing, máquina que además de poder volar, puede nadar. Es una verdadera locura clavarte en el océano desde una gran altura. Se siente increíble.

Hablando de máquinas, aquí tenemos un elemento que podría no ser del gusto de todos. Lo anterior tiene que ver con que Burning Shores presenta a pocas nuevas. Por un lado tenemos Stingpawn, que son una especie de bicho volador que nace de huevos y que suele morir de uno o dos golpes, lo cual, las hace muy divertidas de combatir. Además, tenemos al Bilegut que es un sapo gigante sumamente letal por el ácido que tira y por los saltos que da. Por supuesto, también está el Waterwing del que te hablaba y la máquina a la que enfrentamos al final de la historia que no te revelaré. De ahí en fuera, solo te topas con variaciones Apex de otras máquinas ya vistas. Creo que todo esto no está mal, pero indudablemente me hubiera gustado ver más diseños nuevos.

Sumado a todo lo anterior, tenemos un par de interesantes adiciones que vale la pena mencionar. Lo primero tiene que ver con que ahora hay un nuevo recurso llamado brimeshine, el, es marcadamente escaso y suele estar escondido en diferentes puntos que cuesta trabajo alcanzar y que muchas requieren del uso de géiseres para que con el glider de Aloy, salgas disparado. Sí, la cosa se puso medio Breath of the Wild también. El principal uso de esta materia es para intercambiarlo por el equipo legendario correspondiente a la tribu que conocemos en esta expansión. Igual me gustaría contarte que como parte de la actualización que recibió Forbidden West fuera de Burning Shores, tenemos la implementación del Auto loot para que muchos de los recursos que tienes que recolectar, se unan a tu inventario con tan solo tocarlos. Adición que indudablemente agradecemos.

Se nota claramente que a nivel de gameplay y estructura, el equipo desarrollador no quiso correr grandes riesgos, sin embargo, cosas como los sidequests espontáneos, le dan mucho más sabor a la experiencia. Ni qué decir del enfrentamiento final de Burning Shores. Indudablemente, una de las cosas más impresionantes técnicamente que jamás me haya tocado experimentar. De verdad, esa misión sorprenderá hasta a los más exigentes.

Muy fácil de recomendar

Definitivamente podríamos decir que Burning Shores es más de Forbidden West y en realidad, creo que ese era el objetivo de Guerrilla, el de no meterse con lo que ya hizo especial al juego principal. La lista de adiciones de las que ya te hablé en esta reseña, sumado a lo relevante e importante que se siente su historia, hacen que recomendar esta expansión sea algo bastante sencillo. Sé perfectamente que su precio podría parecer elevado, pero en realidad está dentro de un estándar. Si lo comparas con otros contenidos similares, siento que es algo que vale por completo la pena. Indudablemente está el punto bajo de que los jugadores de PS4 no podrán disfrutar de algo así, y a mi parecer, es un claro mensaje por parte de Sony de que el soporte a su vieja plataforma, finalmente ha terminado.

Si disfrutaste de Forbidden West y claro, ya completaste su historia principal, te dría que Burning Shores es un verdadero imperdible, sobre todo si eres de los que busca saber más sobre todo su universo y lore. Si por el contrario, jugaste el título antes mencionado y no te enganchó de una forma tan intensa, te diría que para nada te acerques a este DLC, pues en ningún momento intenta cambiar tu opinión al mantenerse muy fiel a las formas y conceptos ya establecidos. Es sumamente emocionante pensar en lo que se va a hacer con DECIMA en el futuro y los planes que el propio Guerrilla pueda tener, pues igualmente y como ya te lo mencionábamos, los de Amsterdam son una de las joyas más importantes que tiene la marca actualmente.