Review – Destruction AllStars

La progresión en un juego multiplayer hoy en día es un arma de doble filo. Aunque el concepto de temporadas puede mantener con vida a varios títulos bajo la promesa de la inclusión de contenido gratuito de forma constante, si las bases de una experiencia no son lo suficiente sólidas, no mucha gente estará dispuesta a invertir más de un par de horas en cierta experiencia. Sí, Fortnite, Call of Duty: Warzone y títulos como Fall Guys, hasta cierto punto, han logrado mantener una buena base de jugadores con este modelo. Sin embargo, no muchos tienen la misma suerte.

Destruction AllStars es un juego desarrollado por Lucid Games, quienes trabajaron en Goat Simulator y se ganaron la atención del internet en 2015. Así que es extraño que este equipo, que es más conocido en la esfera móvil que en la de consolas, fuera el encargado de la primera exclusiva del PlayStation 5 en 2021. Este no es un juego third party que solo puedes jugar en la consola de nueva generación, es más que eso. SIE se encargó de la publicación y los usuarios de PS+ tienen dos meses para descargar este título en su consola, un movimiento que parece querer replicar el éxito que tuvo Fall Guys el año pasado.

Pareciera que todo está a favor de este título. No solo Lucid Games cuenta con el apoyo de Sony, sino que contamos con un gameplay que nos recuerda a los mejores momentos de Wipeout y Twisted Metal, franquicias de PlayStation que no hemos visto en un largo tiempo. De igual forma, los desarrolladores prometen constantes actualizaciones y contenido adicional gratuito para mantener una base saludable de jugadores. ¿Es Destruction AllStars la gran exclusiva del PS5 para este año? ¿Tenemos frente a nosotros el multiplayer de carros que todos esperábamos? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Diversión sin conflicto

Destruction AllStars nos lleva a un mundo futurístico en donde los deportes extremos son la principal forma de entretenimiento. Afortunadamente, esta sociedad no ha llegado a niveles post-apocalípticos en donde la muerte de una persona es parte de la diversión. En su lugar, los deportistas profesionales son unas estrellas, los cuales compiten por la gloria. De esta forma, el juego de Lucid Games nos presenta a 16 personajes que tratan de subir a la cima de esta labor extrema.

Preocuparse por una historia en este tipo de juegos puede ser un detrimento más que un punto a favor. Muchos títulos multiplayer enfocados a perdurar y expandirse de forma constante no necesitan de este apartado. Sin embargo, Destruction AllStars trata de implementar una pequeña serie de retos que se hacen pasar por una campaña específica para cada uno de los 16 personajes jugables. Sin embargo, estos se reducen a solo un par de misioes que puedes terminar en un par de minutos.

Junto a esto, el título deja ver sus malas prácticas en este aspecto. Aunque tienes la oportunidad de jugar la “campaña” de uno de los protagonistas, las otras 15 están bloqueadas. Actualmente solo hay tres en total, de las cuales dos tienes que activar con una moneda que solo puedes obtener gastando dinero real. ¿El resto? Bueno, nadie sabe. Lucid Games ha mencionado que planean agregar más contenido en futuras actualizaciones, pero actualmente el juego carece de modos enfocados a solo un jugador.

Sin duda alguna, es una pena. El mundo que nos presenta Destruction AllStars es bastante interesante. Eliminar cualquier conflicto moral y enfocarse solamente en el espectáculo no es algo común, por lo que da un aire fresco a este concepto. Sin embargo, el juego se limita a solamente un par de elementos visuales y desperdicia todo su potencial.

Desbordando personalidad

Destruction AllStars sobresale en un departamento en específico, el visual. El juego goza de una gran personalidad. Desde los diseños de todos los personajes, los cuales tienen elementos reminiscentes de varias culturas, como Ultimo Barricado y su máscara de luchador. Cada uno de los 16 competidores es fácil de identificar y cuenta con un elemento distintivo que hará que te encariñes con ellos en un instante.

Por otro lado, el segundo elemento visual más importante son los carros. Aunque tenemos acceso a modelos bastante genéricos, cada personaje tiene a su disponibilidad un automóvil especial, el cual refleja su diseño y personalidad. Por ejemplo, Ultimo Barricado es un luchador con un gran cuerpo, así que su coche es un camión con un gran escudo en la parte delantera.

Sin duda alguna, este elemento se logra completar de gran forma con el mundo que se nos presenta. El aspecto caricaturesco estilo cel shading enfatiza los diversos movimientos de cada personaje, y transmite la personalidad de cada competidor con solo un par de poses. Sin embargo, también es importante señalar que el juego en general cuenta con un aspecto bastante genérico cuando hablamos de tipografía y la interfaz. De cierta forma, pareciera que Lucid Games está intentando imitar a Epic Games con Fortnite.

Decir que el aspecto visual es uno de los puntos más fuertes del juego es algo bueno para todos los diseñadores que invirtieron horas y horas en crear un estilo distintivo, aunque algo genérico en algunas partes. Sin embargo, esto también nos da una idea de lo débil que es la experiencia principal.

Destrucción auditiva

Antes de pasar de lleno al gameplay, es importante mencionar otro de los aspectos que, pese a pasar desapercibido en varias ocasiones, demuestra todo el talento que se le invirtió a este título y complementa una gran presentación. Me refiere al apartado sonoro.

Al tratarse de un título enfocado a destruir carros, el diseño sonoro juega un papel muy importante. Golpear a un automóvil no sería lo mismo sin el perfecto efecto de choque. Afortunadamente, Lucid Games logró hacer un gran trabajo en este departamento. No solo estrellar un vehículo en contra de un enemigo logra satisfacer hasta al oído más caprichoso, sino que cada medio de transporte posee un sonido diferente al momento de acelerar, girar y derraparse.

Junto a esto, cada personaje tiene una voz única. Al tratarse de un juego con 16 personajes de diferentes nacionalidades, contamos con diferentes actores que logran acertar los acentos de los competidores. Desde la británica Hana, pasando por el japonés Jian, hasta la india Ratu. De igual forma, al principio de cada partida podemos escuchar como el tema principal utiliza instrumentos estereotípicos de cada nación. El ejemplo más claro es Ultimo Barricado, en donde se puede notar la inclusión de una trompeta y guitarras estilo mariachi.

El juego está lleno de detalles similares que enriquecen mucho la experiencia. De igual forma, la implementación del Audio 3D se siente como la cereza en la cima de este pastel sonoro. El saber exactamente desde dónde se aproxima un carro con tan solo escuchar a tu alrededor se vuelve una parte fundamental de tu estrategia. Sin duda alguna, uno de los pocos elementos de Destruction AllStars que logra completar sus ideas.

Potencial desperdiciado

Destruction AllStars es una buena idea desperdiciada en un modelo de negocios poco favorable. El énfasis del título es ofrecerle a los jugadores una experiencia rápida, capaz de saciar el hambre de todos aquellos que desean entrar a una partida multiplayer, divertirse un poco, y salir un par de minutos después. De cierta forma, esta entrega cumple este objetivo. Cada partida dura entre cinco y 10 minutos, en donde tu objetivo puede variar dependiendo del modo, pero, al final del día, siempre tendrás que estrellar tu carro en contra de otros jugadores.

En total hay cuatro modos de juego. El primero de estos es Mayhem, en donde tu objetivo es simplemente destruir carros y hacer la mayor cantidad de puntos posibles. Aquí es donde pasarás la mayor parte de tu tiempo, ya que se trata del estilo más básico y sencillo. Aquellos que han jugado Twisted Metal sabrán exactamente qué hacer. Después nos encontramos con Gridfall. En lugar de un enfrentamiento campal en donde tienes una infinidad de oportunidades para destruir a tus competidores, aquí tu tarea será sobrevivir a un escenario que constantemente se reduce y solo tienes una oportunidad para sobresalir. Caes de la plataforma y serás eliminado inmediatamente. En otras palabras, un battle royale.

Los otros modos, Carnado y Stockpile, tienen un enfoque en equipos. Mientras que en Mayhem y Gridfall eres tu contra otros 15 jugadores, en estos últimos dos serás acompañado por siete personas y pelearás contras otros ocho, en donde el objetivo es recolectar la mayor cantidad de puntos, los cuales obtienes al estrellarte contra otros carros. En sí, la idea base sigue siendo la misma, aunque los parámetros para ganar cambian un poco. Lamentablemente eso es todo. No hay más.

El mayor pecado de Destruction AllStars es salir al mercado con poco contenido, bajo la promesa de agregar más modos de juego y personajes en un futuro de forma gratuita. Esto es una gran pena. Las cuatro actividades disponibles actualmente son entretenidas y tienen una sólida base. Sin embargo, en una hora el título deja de presentarte ideas nuevas. Ni siquiera el sólido gameplay podrá retenerte después de varias partidas.

Aunque muchos podrían llegar a pensar que Destruction AllStars es otro juego multiplayer del montón, la verdad es que contamos con un interesante gameplay que combina un combate entre carros, muy al estilo de Twisted Metal, con un poco de plataformas a pie. Pasarás el 90% de tu tiempo chocando y acelerando en contra de alguien. Sin embargo, todo esta destrucción no está libre de repercusiones, conforme más daño otorgues y recibas, tu vehículo dejará de funcionar. Aquí es cuando tienes que correr por tu vida y encontrar otra forma de regresar al juego.

En ese momento, tomarás el control de tu personaje principal y aquí tienes varias opciones. La primera, y la más obvia, es encontrar otro vehículo y seguir compitiendo. De igual forma, podrás montar el carro de un contrincante y, si eres lo bastante hábil, podrás tomar el control del coche de tu oponente o destruirlo, y así ganar más puntos. Lo interesante de esto, es que tienes dos poderes especiales, uno en pie y otro que puedes usar para destruir a los otros jugadores.

El primero de estos se activa conforme logres recolectar unos cristales que están esparcidos por todo el escenario. Este poder te dará la oportunidad de hacer un doble salto, aumenta tu velocidad, y activar una habilidad especial. Por otro lado, mientras más daño ocasionas, una segunda barra enfocada en tu carro característico se llenará. A diferencia del resto de los vehículos normales, este tiene un diseño único, y tienes a tu disposición un movimiento que podrá facilitar tu victoria. Algunos personajes se especializan en la defensa, otros en los ataques indirectos, y el resto están enfocados en el daño directo gracias a un tipo de arma. Lo mejor de esto, es que podrás conservar este carro durante toda la partida, solo tienes que ser muy bueno para lograr esto.

Una vez más, el título tiene un sólido gameplay y buenas ideas que, una vez que logras entender las mecánicas y te topas con buenos jugadores, se logran conectar y ofrecernos una experiencia bastante divertida. Sin embargo, no hay mucho que hacer con todo esto. Solo tienes a tu disposición cuatro modos de juego que se vuelven monótonos de forma rápida. No hay mucho que amerite la experimentación. Una vez que encuentras a tu personaje favorito, no hay razón para probar a otros competidores. Ni siquiera hay un incentivo para utilizar todo el dinero que ganas al subir de nivel.

Sí, Destruction AllStars es un juego con microtransacciones. Aunque los desarrolladores han mencionado que no tienen e intenciones de cobrar por contenido adicional, hay un sin fin de elementos cosméticos que puedes adquirir con dos diferentes tipos de monedas, una que te otorga en el juego y otra que tienes que ganar con tu tarjeta de crédito. Fuera de las dos campañas de un solo jugador disponibles por el momento, no hay algo que amerite el uso del dinero. No hay skins o algo interesante. Todo se reduce a una paleta de colores más diversa, un par de emoticones y banners con diseños simples.

Otro de los aspectos negativos se encuentra en el multiplayer con tus amigos. Aunque es bastante sencillo crear una party, las opciones disponibles para jugar en compañía de tus camaradas es muy limitada. Mayhem y Gridfall, los dos modos más divertidos, son inaccesibles si decides jugar con una persona que conozcas, solo tienes a tu disposición Carnado y Stockpile, los más aburridos. Sin duda alguna, una decisión extraña que, en lugar de incentivar a las personas a jugar en compañía, te aleja de esta experiencia.

Al tratarse de un juego enfocado al multiplayer online, corres el riesgo de que tu experiencia no sea la mejor en varias ocasiones. Aunque Destruction AllStars se encuentra disponible de forma gratuita para todos los usuarios de PS+ en PS5, este número es algo bajo actualmente, por lo que podrás pasar varios minutos intentando encontrar una partida. Sin embargo, existe un modo arcade en donde puedes experimentar los cuatro modos de juegos con bots.

Destruction AllStars no es un mal juego. Sin embargo, no es un título que alcanza su potencial en este momento. Su mayor crimen es tener un modelo que, en esta ocasión, hace más daño que bien.

Olvidado

Para ser la primera exclusiva del PS5 en 2021, parece que Sony no ha empezado con el pie derecho. Destruction AllStars es un juego con un gran gameplay, una presentación visual y sonora de gran nivel que nos ofrece un interesante mundo lleno de carisma. Sin embargo, en su estado actual, creo que lo mejor sería alejarse. Aunque la promesa de más contenido gratuito en un futuro puede ser interesante para más de una persona, esto ha provocado que el título carezca de modos de juego durante su lanzamiento, ocasionando que en un par de horas te aburras.

El modelo de negocios que nos presenta Lucid Games y PlayStation puede traer buenos resultados en un futuro, pero también existe la posibilidad de que en un mes ya nadie recuerde que existe un juego llamado Destruction AllStars. No hay suficiente contenido en estas primeras semanas, y para cuándo los modos y personajes extra ya estén disponibles, es muy probable que el mundo ya esté enfocado en otros juegos, y Destruction AllStars se convierta en un juego más del montón. Espero equivocarme.