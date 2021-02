WB. Games por fin ha patentado el Sistema Némesis de Shadow of Mordor

Pese a que muchos podrían catalogar a los juegos de Middle-Earth: Shadow of Mordor como solo una mezcla de los mejores conceptos en las experiencias de mundo abierto, nadie puede negar que el “Sistema Némesis” fue una de las mejores cosas que se crearon específicamente para esta serie. Sin embargo, será mejor que no esperes ver esta idea en otros títulos que no sean de Warner Bros. Games, ya que la compañía ha patentado esta mecánica.

De acuerdo con IGN, WB. Games por fin logró patentar el “Sistema Némesis”, esto después de cinco años intentando hacer esto una realidad. Esta semana, la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos anunció que una patente para el “Sistema Némesis” sería válida a partir del 23 de febrero. Sin embargo, la página que enumera la fecha de emisión no está disponible en línea en este momento.

Así es como Warner Bros. Games describe a este sistema en una patente emitida en 2016:

“[El Sistema Némesis sirve] para administrar personajes no jugable y centros de poder en un juego [que] se basan en jerarquías de personajes y correspondencias individualizadas entre los rasgos o rango de cada personaje y eventos que involucran a otros personajes no jugables u objetos”.

En otras palabras, este sistema nos da la oportunidad de afectar el comportamiento de ciertos NPC dependiendo de las acciones tomadas. De esta forma, la historia sería diferente para cada jugador, ya que los personajes que elijas matar o perdonar podrían tener un impacto en tu próxima misión, ya sea ayudándote o complicando la situación.

Por el momento se desconoce si Warner Bros. Games tiene la intención de usar el Sistema Némesis en un juego, ya sea en una tercera entrega de Shadow of Mordor o en un desarrollo nuevo. Sin embargo, es una lástima que una idea tan interesante e innovadora ahora sea algo que no está a la disposición de todos los desarrolladores.

Vía: IGN