Review – Death’s Door

La magia de los indies

Mientras que los juegos AAA casi siempre siguen repitiendo las mismas (y a veces exitosas) fórmulas de siempre, quienes realmente busquen algo novedoso deberían fijar la vista en la escena indie. Este tipo de experiencias, al no tener tanto riesgo de por medio, suelen tomarse muchas más libertades en términos de gameplay, estructura, historia y más. Por supuesto, no todos los juegos indie innovan en alguno de estos apartados, pero cuando llega a suceder, por lo general tenemos una experiencia bastante memorable y a veces hasta las grandes compañías de desarrollo se inspiran por sus mecánicas. También tenemos el caso de títulos indie que toman conceptos ya conocidos y hasta los mejoran, y creo que ese es justamente el caso con Death’s Door. El nuevo título de los creadores de Titan Souls ya lleva un buen rato en el mercado, y desde su lanzamiento hace varios meses hemos visto que a casi todas las personas que lo han jugado les gustó. Bueno, pues nosotros también decidimos entrarle y en esta reseña te platicamos a detalle por qué no deberías dejar pasar esta nueva propuesta.

¿Qué es exactamente Death’s Door? Pues bien, se trata de un nuevo juego indie lanzado en julio de este año (sí, sabemos que llegamos un poco tarde a la fiesta) y que inmediatamente llamó la atención por lo bien que se sentía y jugaba. Incluso el propio Phil Spencer, jefe de Xbox, lo nombró como uno de sus títulos más destacables de este 2021. Pero a pesar de no agregar nada nuevo o sustancial a la fórmula de la acción y aventura, Death’s Door toma prestado un montón de conceptos de otros juegos y los eleva a un excelente nivel.

Tiene un poco de The Legend of Zelda, otro poquito de Hollow Knight, y sí, también hasta de Dark Souls. Considerando el historial de sus autores, Acid Nerve, era de esperar que este nuevo título contará con ciertos elementos de los juegos de FromSoftware. Pero tampoco te espantes, que Death’s Door aunque sí es difícil en ciertas partes, no te hará aventar el control como lo haría algún juego del estudio japonés previamente mencionado. En fin, tomando en cuenta lo anterior, es momento de que te platiquemos si Death’s Door vale o no la pena. (Spoiler alert: vale completamente la pena).

Monsters Inc., pero con almas en lugar de gritos

Pese a su estilo caricaturesco, Death’s Door en realidad nos cuenta una historia bastante seria que toca temas complejos como el concepto de la muerte, el egoísmo y la inmortalidad. Obviamente no te daré spoilers en esta reseña, pero para cuando termines el juego seguro que tendrás más preguntas que respuestas, pero esto no es necesariamente algo malo. Parte del encanto del juego es darle al jugador la oportunidad de revelar cada misterio de su narrativa por cuenta propia, aunque tampoco te sientas mal si de vez en cuando necesitas acudir al internet para entender qué está pasando o por qué pasó lo que pasó.

Acá interpretamos a un personaje conocido como el Foretold Crow, uno de muchos cuervos que trabajan en la Reaping Comission, una agencia paranormal encargada de recolectar las almas de los muertos para reciclarlas y así darle vida a nuevos seres. Piensa en cómo es que funciona Monsters Inc., pero en lugar de coleccionar gritos (o risas) ahora estaremos recolectando almas. Incluso tenemos varias puertas que nos permiten viajar a distintas zonas del mundo.

Dentro de las oficinas de la Reaping Comission estos cuervos son prácticamente inmortales y no pueden ser heridos, pero la cosa cambia cuando se aventuran al mundo real. Mientras estos cuervos se encuentren fuera de estas oficinas, se convierten en seres mortales y ya es posible dañarlos, por lo que es de vital importancia para ellos terminar sus tareas lo más pronto posible y así regresar a la Reaping Comission, donde no pueden envejecer. Cada cuervo es asignado un alma en específico para recolectar, pero los portadores de estas almas no siempre están dispuestos a dejarlas ir de forma pacífica, por lo que el Foretold Crow tendrá acceso a varias armas y poderes para despojarlos de ellas.

Después de que un trabajo sale mal, nuestro protagonista queda atrapado en el mundo real con la tarea de recolectar tres almas de tres importantes personajes en este mundo, mismos que sirven como los jefes principales de cada área dentro del título. Así que estaremos visitando diferentes ecosistemas como bosques, montañas, cuevas, refinerías, casas embrujadas y mucho más. La variedad de niveles en Death’s Door ciertamente es increíble, y uno de los puntos más fuertes del juego, solo por debajo de su combate.

La premisa suena como algo simple; recolecta las almas de estos seres y recupera tu libertad, pero así como en los juegos de FromSoftware, existe un enorme lore detrás de todo esto y será cuestión del jugador descubrirlo. Sin embargo, la narrativa es mucho más accesible que en los Souls, ya que acá tenemos cinemáticas y diálogos que nos ayudarán a entender qué demonios está pasando con el mundo. Al terminar el juego obtendrás acceso a diferentes herramientas que te ayudarán a descubrir el verdadero final, y créeme cuando te digo que vale la pena explorar este hermoso y misterioso universo.

Impecable diseño de niveles y exploración

Death’s Door no es un título de mundo abierto, sino que está estructurado por niveles. Como te lo comentaba hace unos momentos, las oficinas de la Reaping Comission sirven como esta especie de hub central y desde ahí podemos interactuar con algunos NPCs, mejorar nuestras habilidades y viajar a las diferentes zonas del juego mediante las puertas que encontraremos dispersas a lo largo de esta sección.

Cada uno de estos niveles cuando con sus propios enemigos y puzzles ambientales, los cuales deberemos resolver utilizando los diferentes poderes que obtendremos conforme venzamos a estos jefes. En ese sentido, Death’s Door puede llegarse a sentir como una especie de metroidvania, ya que constantemente deberás hacer uso de estas habilidades para desbloquear nuevas áreas a las que anteriormente no teníamos acceso, pero en realidad este concepto no está tan desarrollado.

En general, la exploración en este juego se siente muy bien, y no solo porque los controles son muy responsivos y precisos, sino también porque el título normalmente recompensa a los jugadores curiosos que deciden salirse del camino principal. Ya sea con ítems para mejorar tu salud y magia, o con almas adicionales para subir de nivel tus habilidades, los caminos escondidos casi siempre ocultan algo de valor que vale la pena adquirir.

Cada una de estas zonas cuenta con una gran variedad de enemigos, puzzles y retos por cumplir, además de que el ritmo de estos niveles fluye muy bien con un gran balance entre combate, exploración y puzzle-solving. Death’s Door no tiene nada de relleno, por lo que cada una de tus acciones suele aportar algo a la experiencia y aunque como tal no existen misiones secundarias, sí hay una serie de objetivos opcionales que puedes completar para obtener información adicional sobre el mundo.

De vez en cuando te encontrarás con algunos asentamientos que incluyen varios NPCs con los cuales interactuar, y aunque en tu primera visita a estos lugares puede que no parezcan tan importantes, tal vez valga la pena regresar a estos lugares tras haber derrotado al jefe del área. En ningún momento Death’s Door te dice qué hacer ni a dónde ir, por lo que es necesario prestar mucha atención al diálogo de los NPCs para no perder de vista tu objetivo. Claro, siempre puedes hablar con ellos nuevamente para obtener una pista.

Pero por ejemplo, algunos de estos personajes ocultan algún secreto y no es hasta que vences al jefe del nivel que están dispuestos a contártelo. Estos secretos a veces te llevan a zonas completamente nuevas, o te introducen a conceptos que acrecientan el lore todavía más, pero casi siempre vale la pena tratar de descubrirlos, y la verdad es bastante satisfactorio descubrir zonas ocultas por tu cuenta.

Death’s Door es un juego que asume que ya tienes experiencia en el gaming, ya que más allá de un simple tutorial al inicio, el juego te suelta de la mano muy rápidamente y con poca indicación de qué hacer. Hay varias pistas visuales en cada uno de estos niveles que te dan una idea de tu objetivo, sin embargo, alguien que no está tan experimentado en el género de la acción y aventura puede que se las pierda.

Tampoco hay un minimapa que te diga exactamente en dónde estás, así que espero tengas un muy buen sentido de ubicación para así evitar perderte. Todos los niveles del juego están interconectados entre sí, y en ocasiones deberás hacer mucho backtracking, pero por suerte el sistema de puertas te permite viajar a dónde tú quieras. Eso sí, primero tienes que encontrar la respectiva puerta de cada zona para posteriormente poder viajar a ella desde el hub.

Todas estas zonas se sienten como un enorme puzzle, en el que constantemente deberás pelear contra enemigos, mientras que al mismo tiempo buscas la forma de progresar. Tal vez suena como mucho, pero no te preocupes que el juego también te da unos cuantos momentos para respirar, pensar y seguir adelante. Como te decía antes, existe un muy buen balance entre combate, exploración y los puzzles.

Ahora bien, la pregunta del millón: ¿cuánto tiempo dura Death’s Door? En realidad no estamos frente a un juego demasiado largo, ya que en promedio, estarás venciendo al jefe final para la hora ocho o algo así. Sin embargo, este tiempo puede ser mucho mayor si optas por conseguir todos los objetos coleccionables, y si te esfuerzas por conseguir el verdadero final del juego, tarea que no es tan fácil como podría pensarse.

Combate que te mantiene al filo del asiento

La exploración en Death’s Door es complementada por un divertido sistema de combate que te mantendrá al filo del asiento en todo momento. De un inicio podría parecer que no requiere de tanta complejidad, pero conforme avanzas verás que no era tan simple como tal vez pensabas.

Tenemos ataques cuerpo a cuerpo, los cuales cambian dependiendo del tipo de arma que tengas equipado. Inicialmente solo tendremos acceso a un par de armas, y dependerá del jugador desbloquear las demás. Y es que el juego no te da las armas solo por avanzar la historia, sino que tú deberás buscarlas por tu cuenta. Algunas se encuentran a simple vista, pero otras requieren de soluciones más complejas para alcanzarlas.

Lo que el juego sí te da automáticamente son hechizos y habilidades, que normalmente obtienes al derrotar jefes y que además del combate, también te ayudan en resolver puzzles ambientales. Empezando el juego solo podrás atacar de lejos con tu arco, pero pronto también tendrás acceso a bombas, un hechizo de fuego, un grappling hook y más herramientas que te ayudarán en tu aventura.

Cada arma se comporta de forma diferente dependiendo del tipo. Las espadas tienen un buen balance entre daño y velocidad, mientras que las dagas priorizan la velocidad sacrificando un poco el daño, y las más pesadas, como las greatswords o el martillo, son más lentas pero hacen muchísimo daño.

Al final del día no hay un arma que sea mejor que la otra, ya que en realidad depende del estilo de juego de cada usuario. Por cierto, es posible cambiar de arma incluso a mitad del combate, así que no es necesario quedarte solamente con una a lo largo de toda la campaña.

Además de las armas, también es posible personalizar tu estilo de combate al elegir exactamente el tipo de atributo que quieres mejorar. Cuando te encuentras en el hub del juego es posible visitar un NPC que, a cambio de las almas que obtienes por matar enemigos, te permite subir distintos atributos pasivos.

En total son cuatro de estos atributos: fuerza que afecta el daño y alcance con las armas; destreza que afecta la velocidad de ataque; rapidez que afecta la velocidad de movimiento del personaje y el cooldown de la evasión; magia que afecta el daño del personaje al utilizar habilidades mágicas o de rango. Estos ataques de rango no pueden ser spammeados, ya que tienes una barra que te dice cuántos puedes utilizar antes de tener que acercarte a los enemigos para regenerarlos. Y es que cada vez que atacas de cerca se regenerará un poco este medidor.

Igual que con las armas, ninguno de estos atributos es mejor que el otro, solo depende de cómo quieras definir tu estilo de juego. Personalmente te recomendaría no distribuir las almas en diferentes atributos, sino enfocarse en uno o dos que encajen mejor con tu estilo de juego, ya que al final te faltarán muchas almas para maximizar todo.

Cada zona del mundo está acompañada por su propio set de enemigos, los cuales requieren de diferentes tácticas para vencer y no siempre podrás abrirte el camino a espadazos. Parte de lo divertido de este apartado es descubrir justamente cómo vencer a cada enemigo mientras que al mismo tiempo identificas sus patrones de ataque.

Casi siempre estarás rodeado de múltiples enemigos atacándote de todas partes, algunos de cerca y otros de lejos, pero por si eso fuera poco, también deberás cuidar en dónde pisas. Aunque caerte del mapa no es una muerte inmediata, sí te baja un punto de salud, los cuales suelen ser muy limitados.

Por otra parte tenemos las peleas contra jefes, y te garantizo que será aquí en donde mueras más veces. Evidentemente, estos enfrentamientos requieren de una estrategia más definida que cuando te enfrentas a enemigos comunes y corrientes, y en un inicio podría parecer que el juego está siendo injusto contigo, pero la muerte es normal en Death’s Door y existen los suficientes checkpoints como para no tener que hacer tanto backtracking. Por cierto, no pierdes ninguna de tus almas al morir, así que quédate tranquilo sabiendo eso.

Aunque no tienes un escudo para defenderte de los ataques, sí tienes un movimiento de evasión, pero tampoco puedes abusar de él ya que tiene un cooldown de unos cuantos segundos. De igual forma, hay ciertos ataques de rango que puedes atacar para devolvérselo a los enemigos, pero casi todos deben ser esquivados.

El combate es posiblemente el punto más fuerte de Death’s Door, y uno que puedes moldear para ajustarse a tu propio estilo de juego. Sin embargo, no existe una combinación “perfecta” que lo haga más fácil, así que más bien depende del arma y las habilidades con las que te sientas más cómodo.

Sí es el indie del año

Death’s Door tal vez no brille en términos de innovación, pero todo lo que hace, lo hace muy bien. Toma prestado varios elementos de otros juegos y no solo los implementa de una sensacional manera, sino que a veces hasta los mejora.

La exploración es satisfactoria y siempre tiende a recompensar a los más curiosos jugadores que deciden desvariarse del camino principal, además de que los puzzles ambientales están muy bien hechos y presentan el nivel adecuado de complejidad para resolverlos.

Por otra parte, tenemos un combate que en todo momento te mantendrá al filo del asiento, y que un paso en falso podría significar una muerte segura. Esto aplica tanto para los enemigos comunes y corrientes como para los jefes más desafiantes.

Sin temor a equivocarme, puedo decir que Death’s Door sí es el mejor juego indie del año, y uno que definitivamente deberías tener en tu radar, si no es que ya lo terminaste. Una vez más, Acid Nerve demostró ser uno de los estudios indies más talentosos de la actualidad, y nuevamente deja en evidencia el buen ojo que tiene Devolver Digital como publisher.