Review – Another Code: Recollection

Los fans de Nintendo a menudo nos llegamos a preguntar si la compañía en algún momento llegará a revivir franquicias olvidadas como Golden Sun, F-Zero (con un juego de alto presupuesto), ¡Punch-Out!, Mother, Star Fox, entre otras que ya tienen bastantes años sin juegos. Y a pesar de que los seguidores ya pidieron casi todas, llama la atención que hay incluso algunas no tan conocidas como uno podría pensar. Con esto llegamos a la saga de Another Code, la cual muchos hemos eliminado de la mente, y eso se debe a que solo contó con dos juegos. Y su escasa popularidad también es por el género, ya que son experiencias estilo novela gráfica con point and click. Eso nos lleva a lo poco que vendieron en su momento, a tal punto de que ni la segunda parte llegó a América, quedándose únicamente en Japón y Europa. Con tal contexto regresemos algunos meses, concretamente al último Nintendo Direct, lugar en el que pasó algo que seguramente nadie veía venir, ni siquiera las personas que se dedican a filtrar contenido. Estoy hablando claramente de Another Code: Recollection, una recreación de la marca desarrollada por Cing, la cual no solo se trata de pasar los juegos tal cual a Switch, sino de algo más ambicioso.

Lo que más llama la atención en cuanto los conocedores se enteraron de esto, es la pregunta de cómo Nintendo se iba a encargar de los remakes, después de todo quienes hicieron los originales ya no existen como estudio. No obstante, la respuesta la tenemos en alguien que muchos conocemos muy bien, Arc System Works, pues ahí algunos ex Cing llegaron para seguir trabajando en la industria. Así pasaron los meses tras su anuncio oficial, con incluso una demo de por medio que ya se encuentra disponible en la eShop de Nintendo, y es así que aterrizamos al mes de su lanzamiento. Y como siempre, los chicos de la gran N nos han proporcionado un código anticipado para poder explorarlo lo más posible, incluso hasta terminar las dos historias. Todo lleva el objetivo de darles a conocer a ustedes nuestros puntos de vista, esto en relación a la jugabilidad, historia, gráficos, diseño de niveles, entre más detalles que ya vienen de cajón en cualquier videojuego. Después de todo, los point and click son algo que no se debe tomar a la ligera, pues hay jugadores que aman este estilo y quienes se aburren a la primera hora de empezar.

Una vez que las cosas han quedado claras, es momento de tomar el dispositivo DAS y ponernos en marcha, pues hay dos grandes misterios que resolver, uno que se lleva a cabo en cierta isla misteriosa y el segundo en las inmediaciones de algo tan bello como un lago. A disfrutar de la nueva Atomix Review, en esta ocasión vamos de lleno con Another Code: Recollection, el cual se ha creado exclusivamente para la popular consola Nintendo Switch, y creo que no podría imaginarlo de otra manera.

Las dos historias de Ashley Mizuki Robbins

La historia de Another Code: Recollection nos lleva primeramente a la isla de Blood Edward bajo el papel protagónico de Ashley Robbins, chica de 13 años que está en busca de su padre. Pues durante todos sus años de existencia le habían dicho que estuvo muerto, pero un día antes de su cumpleaños justo le llega una carta del mismo que la invita a visitarlo.

Así es como la adolescente llega a tal lugar, solo para darse cuenta de que no hay nadie esperándola a ella ni a su tía en dicho lugar, de hecho esta última se adelanta en el camino y no vuelve, por lo que Ashley deberá ponerse en camino para gustarla. Esto la va a llevar a una Mansión bastante interesante que por cierto, lleva muchos acertijos en su interior.

Vale la pena mencionar, que mientras busca a su padre y tía desaparecidos, va a encontrarse con un simpático fantasma que lleva el nombre simple de “D”. El cual es un niño que aparentemente murió en los alrededores, y que ahora tiene como misión recuperar sus recuerdos para finalmente ir a descansar en paz al paraíso, o al menos es lo que se da entender.

En cuanto a la segunda parte del videojuego, esta ocurre dos años después de lo que pasó en la isla, esto con la visita de Ashley a un campamento ubicado en Lake Juliet, lugar que también sirve de base para laboratorios en los que su padre trabaja. Y que a pesar de no querer, la chica se ve forzada a hacer su propio recorrido.

Durante su estancia conocerá a varios personajes clave para la trama, donde se incluye a un chico de nombre Matthew, quien está buscando el salvar la reputación de su padre y su injusta acusación por la contaminación de lago. Para ello buscarán toda clase de pistas que los llevarán a la misteriosa torre del reloj ubicada justo en el centro de este sitio.

Para hacer un resumen, me ha agradado que ambas historias las hayan compactado en una sola, eso hace que el usuario pueda empatizar con Ashley, quien lleva consigo una personalidad interesante con sus miedos e inseguridades pero también con toques de valor para ayudar a los seres queridos. Sin duda, actitud que recuerda a los protagonistas de un anime de estilo Shonen.

Hay varios giros de tuerca que seguramente gustarán a más de uno, después de todo este tipo de juegos están casi obligados a tener historia interesante, ya que así es como se sostienen. Eso sí, para enganchar con las mismas se necesita avanzar al menos dos capítulos, pues al inicio están muy simplonas y pueden llegar a cansar hasta que precisamente aparezca el factor atractivo.

El fallo que le podría encontrar, es que los personajes secundarios no llaman tanto la atención, solo Ashley, “D” y Matthew son los que se llevan los reflectores por su pasado secreto, mismo que se va revelando en flashbacks. Y claro, no pude hablar tanto en esta reseña, pues echaría a perder el videojuego en sí.

Un cambio interesante en el gameplay

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, Another Code: Recollection es un videojuego estilo point and click con toques de aventura y también novela visual. En los cuales nuestro personaje principal a utilizar es Ashley, a quién moveremos en diferentes pantallas para progresar dentro de la narrativa que nos están contando.

A diferencia de los juegos originales, en esta ocasión la vista de nuestro personaje es muy al estilo de los Resident Evil de acción, es decir, con la mira detrás del hombro, como si fuera un shooter de tercera persona. Y aunque no tenemos realmente habilidades, es posible moverse con el stick izquierdo y correr su mantenemos el ZR presionado.

En el primer juego el escenario principal es la mansión misteriosa que encontramos después de tener una hora jugando, y el modo de progresión es intuitivo, ya que el objetivo es resolver puzzles, ya sea con objetos que nos encontremos en el camino o meramente moviendo palancas con cierto orden específico, es cuestión de interactuar con el entorno.

No todos los sitios serán accesibles de una, pues habrá momentos en los que será infalible conseguir llaves para los cuartos o ítems para poder activar algo en concreto. El aparato conocido como DAS también nos será de ayuda, pues en caso de que algo nos resulte sospechoso, no estará de más tomar una fotografía para tener las pistas concretas.

También tenemos coleccionables que podemos escanear con el dispositivo, los cuales son unos origamis pequeños que en ocasiones son un poco difíciles de identificar, pero aún así es posible encontrarlos todos debido a que nos dicen cuáles ya tenemos y cuáles no. A eso se agrega que nos indican en que cuartos se encuentran y no saltárselos, pues luego habrá cuartos a los que ya no podemos regresar.

Vale la pena mencionar, que la recompensa por tener todos los coleccionables es nostálgica, ya que nos permitirá poner a nuestro personaje los atuendos originales de los juegos de DS y Wii. No sé si realmente es satisfactorio coleccionar todos, ya que al terminar cada historia no hay grandes razones para dar una segunda vuelta.

Algo que me parece correcto decir, es el hecho de que casi todos los acertijos encontrados en la nueva versión son muy diferentes a los vistos en las versiones de hace años. Y eso es justamente porque las cuestiones de la pantalla táctil o el apuntado con el Wii Mote se han quedado atrás, razón por la cual debían adaptarse a Switch.

Eso sí, algo que no me ha gustado mucho es la cámara un tanto lenta en cuanto al movimiento, porque sí, es posible darle giro con el stick derecho pero se siente pesado el voltear. También, no está de más decir que hay objetos que se pueden combinar para resolver acertijos específicos, un ejemplo rápido es el de tomar baterías para agregar a una lámpara.

Dificultad y duración justos

En cuanto a la dificultad de ambas campañas, puedo decir que es bastante justa para el jugador, escalando de forma gradual mientras van quedando claras las mecánicas que se van mostrando. Lo mejor, es que no hacen sentir al usuario como un tonto respecto a las pistas que debe descifrar, algo que lo que lo hace muy diferente de cosas tan sencillas como Detective Pikachu Returns.

Igualmente algo que debe quedar claro, es que en caso de que el usuario se llegue a perder en un puzzle muy concreto o paso a seguir, hay manera de proseguir al activar las pistas de juego. Las cuales se usan al presionar el botón de “menos”, empezarán dando notas sutiles y algo vagas, pero si de plano no se puede continuar, se puede seguir presionando hasta que directamente se de la respuesta correcta.

Con eso en mente es imposible perderse, y lo importante es que el juego no penaliza por utilizar estos métodos de progresión, ya sea en Two Memories o R, realmente los acertijos no son tan complejos como para que una persona de 20 años en adelante se rompa la cabeza. Pero si es un jugador menos experimentado, sobre todo si se trata de un niño, no está de más utilizar las pistas para no frustrase.

Pasando a la duración de este juego, la primera parte dura entre 6 o 8 horas, la segunda va entre los 8 a 10 horas, y eso dependerá justamente si el usuario se llega a atorar en alguna sección de los diferentes capítulos en los que se divide cada historia. Que como ya mencioné, en un inició está simplona pero después toman camino interesante.

Entonces no será necesario el preocuparse de probar algo con bastante duración, pues perfectamente en una semana se puede completar la colección en su totalidad, invirtiendo quizá tres horas por día de sesión de juego. Es algo que en teoría se disfruta más si el usuario se toma las cosas con total tranquilidad y va descubriendo la historia.

Creo que si tuviera que encontrarle defectos, es que no se tiene la mejor cámara del mundo por la lentitud a la que se mueve como ya había mencionado. Y también, que tras ver los créditos finales del juego no hay manera de que el usuario pueda elegir si quiere empezar una nueva partida desde la campaña deseada, menos hay un selector de capítulos para rejugar, con eso sí tendría algo de conflicto puntual.

Música y visuales muy interesantes

Para estas versiones de Another Code, el equipo de visuales se ha encargado de renovar a los modelos de personajes de la historia para adaptarlos un poco más a nuestros tiempos. Lo mejor, es que quien se ha encargado de la tarea fue ni más ni menos que el diseñador original de los mismos, y el trabajo le ha quedado muy bien.

En esta ocasión los visuales son de estilo anime, por lo que los fanáticos de las series japonesas podrían encontrar elementos que les van a resultar familiares, sobre todo porque las expresiones de las caras están muy bien trabajadas. A eso se agregan escenarios en 3 dimensiones que hacen buen contraste con el cel shading en los personajes.

Algo que no está de más comentar, es que escenas claves de la historia se han hecho como si se tratase de un cómic o manga, algo que no se tenía en los títulos anteriores. Así podemos entender más que cuando pasamos a los flashbacks veremos este tipo de animaciones que si bien no tienen movimiento, al menos valen la pena admirar en todo su esplendor.

Pasando al apartado musical, se cuenta con melodías que se de adaptan bien a los momentos vividos por nuestra protagonista, ya sea desde el aire de misterio que tenemos en la mansión o la tranquilidad del lago Juliet. Es increíble que se haya retrabajado tan bien, pues ahora en lugar de usar midis se emplearon instrumentos reales.

También no podemos dejar pasar que se cuenta con voces para los diálogos de personaje, algo que no se tenía al menos en el original de Nintendo DS. Se pueden seleccionar ya sea en inglés o japonés, por lo que si te quieres sentir de lleno en un anime de misterio, es obvio que la segunda opción es la elegible.

Simpática historia para jugar en Switch

En conclusión, Another Code: Recollection es el regreso interesante de una franquicia que ha estado desaparecida por bastantes años, algo a lo que no solo le podemos considerar como un simple remaster sino un remake. Pues la jugabilidad original de ambos juegos se ha cambiado totalmente para tener un producto que puede pasar como nuevo, al menos en jugabilidad.

Bastante llamativo es el hecho de que hayan pegado las dos historias para que todo se sienta más orgánico en cuanto a la aventura de Ashley, y eso es algo que seguramente la gente agradecerá. Aunque sí, es ligeramente frustrante la ausencia de una opción para empezar la partida desde la segunda parte o algún capítulo específico.

A pesar de tener ligeros errores, creo que definitivamente lo puedo recomendar para quienes son fanáticos de los point and click o novelas visuales, ya que la historia es enganchante y los puzzles desafiantes pero justos. Incluso, quienes nunca han tocado algún juego del género podrían empezar por acá, ya que es un título que no mete ningún tipo de presiones.

Recuerda que Another Code: Recollection se lanza en exclusiva para Switch el 19 de enero.