Review – Alex Kidd in Miracle World DX

Reviviendo un clásico de hace 35 años Reviviendo un clásico de hace 35 años

Hace 35 años se estrenó algo llamado Alex Kidd in Miracle World para el Sega Master System. Este juego nos ponía en los zapatos de Alex, un artista marcial con el objetivo de liberar el planeta Aries, que se encontraba bajo la tiranía de Janken el grande. En sí, se trataba de un plataformero en 2D que destacó por su alto grado de dificultad, y su popularidad fue tanta, que Alex Kidd terminó protagonizando otros seis juegos de esta franquicia. Tres decádas y medio más tarde, este icónico personaje de los videojuegos está de regreso con un remake llamado Alex Kidd in Miracle World DX, y en esta reseña te contamos si vale la pena o no.

Tan difícil como lo recuerdas

Como te decía en el párrafo anterior, Alex Kidd in Miracle World no fue un juego sencillo y, para bien o para mal, el remake parece conservar esa misma sensación. Alex Kidd in Miracle World DX no es un título fácil, pero añade mejoras a los controles y una opción para activar ‘Vidas Infinitas’, lo cual debería hacer de la experiencia mucho más accesible.

Fuera de eso, si jugaste el original sabes lo que puedes esperar: los enemigos te matan de un solo golpe, la estructura de niveles está diseñada para una experiencia de platforming sumamente compleja y algunas boss fights te generarán este enorme sentimiento de satisfacción cuando finalmente los derrotes.

En lo personal, yo nunca tuve oportunidad de jugar el original, así que no sabría decirte con exactitud qué tanto mejoraron los controles. Lo que sí puedo decirte es que en este remake se sienten como los de un juego moderno, aunque en momentos no son tan precisos como deberían. Por ejemplo, dependiendo de qué tanto sostengas el botón de salto será la longitud del mismo, es decir, entre más lo presiones más alto brincarás. Considerando que se trata de un platformer donde cada salto requiere de una precisión casi perfecta, a veces es complicado determinar qué tanto debes dejarlo presionado para hacer el salto que requieres. Evidentemente es cuestión de práctica, pero para un jugador novato podría sentirse como algo muy frustrante.

Por suerte, tenemos a nuestra disposición múltiples herramientas para hacer de nuestra experiencia en cada nivel mucho más manejable. A lo largo de cada mundo encontrarás dinero que puedes ir ahorrando para gastar en objetos consumibles y vehículos que te permiten iniciar el nivel con una ventaja. Por ejemplo, puedes comprar un anillo que te permite atacar a distancia o una motoneta con la cual puedes arrollar a tus enemigos. El tema aquí es que si mueres pierdes los objetos si es que ya los utilizaste una vez, así que tu única oportunidad de tenerlos otra vez es reiniciando ese nivel desde el principio. La buena noticia es que los niveles son muy pequeños, algunos duran poco más de un minuto, así que no pierdes mucho tiempo si decides reiniciar.

Otra cosa que también vale la pena destacar sobre la dificultad es que no todos los niveles añaden nuevos enemigos, lo cual también significa que te encontrarás con los mismos enemigos del primer nivel en áreas avanzadas del juego. Esto puede considerarse como una ventaja, pues al ya conocerlos, sabrás exactamente cuáles son sus patrones de movimiento y como consecuencia, podrás matarlos o evadirlos con mayor facilidad. La mala noticia es que aquellos jugadores que quieran nuevos retos en cada nivel podrían no quedar satisfechos del todo, aunque creo que la estructura de cada uno de ellos hace un buen trabajo en ir escalando los retos.

Nuevo estilo visual y nuevos modos de juego

Alex Kidd in Miracle World DX es un remake en toda la extensión de la palabra, pues además de ofrecer un estilo visual totalmente renovado, también ofrece dos nuevos modos de juego.

El primero de ellos es conocido como ‘Boss Rush’ y tal y como su nombre lo indica, es un modo que te permite enfrentarte a todos los jefes del juego, dejando de lado cualquier nivel de por medio. Tristemente, los jefes son los mismos así que no esperes nuevos ataques o patrones de movimiento alternativos.

Por otro lado tenemos el ‘Modo Clásico’, que te permite experimentar Alex Kidd in Miracle World tal y como se lanzó hace 36 años. Es decir, mantiene el mismo diseño de niveles, mismos enemigos, mismos controles y mismos diálogos que el juego para el Sega Master System de hace tres décadas. Esto debería proveer un auténtico desafío para los fans más hardcore.

Brincándonos ahora sí al estilo visual, el remake reconstruyó desde cero el título original para adaptarlo a algo de nuestra época. Como resultado tenemos estos increíbles sprites, con unas detalladas animaciones y un diseño de personajes bastante llamativo. Si pudiera quejarme de algo, tendría que ser en los niveles, pues definitivamente se ve que algunos recibieron mayor atención al detalle que otros y sí, esta diferencia realmente es notable.

Como bien te lo decía hace unos párrafos, Alex Kidd in Miracle World no es un juego sencillo así que cada una de tus acciones requiere de una muy buena precisión. Pero también requiere que las hit boxes de cada enemigo y terreno estén apropiadamente marcas, y a veces esto llega a sentirse un poco injusto. Si tocas un enemigo, o si pisas terreno peligroso, mueres instantáneamente y si las hit boxes no están bien definidas, morir de esta manera se siente bastante injusto. No pasa demasiado, pero es fácil darte cuenta cuando sí.

Además del nuevo estilo visual y modos de juego adicionales, el remake de Alex Kidd in Miracle World también incluye un soundtrack remasterizado para cada uno de sus niveles. Repito, yo no jugué el original así que no podría establecer una comparativa justa entre ambos, pero puedo decir que me gustaron los nuevos temas musicales.

Otro dato curioso es que en este remake es posible alternar entre las gráficas clásicas y las remasterizadas con tan solo presionar un botón. De hecho, es posible alternar en pleno gameplay, no tienes ni siquiera que acceder a un menú o reiniciar el juego para que tengan efecto los cambios.

Una experiencia bastante pulida

Sin importar que estemos hablando de una producción AAA o una producción indie, es sumamente importante que el juego esté lo más libre de bugs que se pueda para ofrecer una experiencia óptima al jugador, y me alegra decirte que Alex Kidd in Miracle World DX ciertamente cumple en este aspecto.

A lo largo de todas mis horas con el juego, no llegue a experimentar ningún tipo de bug o glitch visual que afectara drásticamente la experiencia, pero creo que sí sería necesario un parche que corrija las hit boxes de los enemigos, como te lo mencionaba anteriormente.

Fuera de eso, tuve una experiencia bastante fluida, sin problemas técnicos y donde solamente mi habilidad (o falta de) fue la responsable por la gran mayoría de mis muertes.

Algo que sí note, pero que me llegó a ocurrir en instancias muy limitadas, es que tras reaparecer de una muerte, el audio se perdía en ciertas animaciones, como cuando mataba a un enemigo o usaba algún poder. Esto se solucionó rápidamente al avanzar de nivel o morir nuevamente, pero igual considero importante mencionarlo.

Frustración de la buena Frustración de la buena

Al no haber jugado el primero, no sabía qué esperar de Alex Kidd in Miracle World DX, por lo que fue una grata sorpresa para mí conocer el tipo de juego que era. Sí, en esencia estamos hablando de un platformer en toda la extensión de la palabra, pero es un platformer con un margen muy limitado para equivocarte, donde cada nivel será una prueba definitiva de todo lo que has aprendido a lo largo del juego y en el que cada muerte te enseñará algo.

Si eres fan del género, yo diría que vale la pena echarle un vistazo a este remake. Si eres nuevo en los platformers, tal vez no sea tan buena idea empezar por aquí justamente por lo compejo que puede llegar a ser, incluso con el modo de vidas infinitas.

En conclusión, puedo recomendar Alex Kidd in Miracle World DX para quien esté buscando un nuevo reto y para quien no pierda la paciencia rápidamente.