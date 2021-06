El juego de Demon Slayer estrena un tráiler enfocado en su modo historia

Con una exitosa temporada de anime y una película, Demon Slayer se posiciona como una de las propiedades japonesas más populares actualmente. Ahora, recientemente se estrenó un nuevo tráiler de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, el juego desarrollado por CyberConnect2, el cual nos muestra el modo historia de este título.

Aunque el modo multiplayer ha sido el protagonista de la mayoría de los tráilers de este título, el más reciente avance le da su lugar a la campaña de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. En esta entrega tendremos la oportunidad de revivir los eventos del anime. Desde el desafortunado evento que da pie a la aventura de Tanjiro, pasando por su entrenamiento, hasta la pelea en el Mugen Train. De esta forma podremos ver una adaptación de la primera temporada del anime y la película.

Junto a esto, se ha revelado la portada oficial del juego, la cual cuenta con una ilustración de Ufotable, el estudio de animación a cargo del anime.

Junto a esto, se han revelado un par de ediciones especiales. La primera de estas es la Limited Edition física, la cual incluye una figura de Tanjiro, Inosuke y Zenitsu para sostener tu teléfono. De igual forma, se pueden encontrar una serie de elementos cosméticos digitales, un tema dinámico, avatares y una etiqueta engomada de la tarjeta IC original.

Por otro lado, la Deluxe Edition digital incluye todo lo que encontramos en la Limited Edition física, menos la figura para sostener el celular. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 14 de octubre en Japón.

Vía: Gematsu