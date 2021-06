NieR Replicant ver.1.22474487139… ya supera el millón de unidades vendidas

Si bien el original NieR es recordado como uno de los mejores juegos del PS3 y Xbox 360, las ventas de esta versión no fueron las esperadas. Afortunadamente, parece que NieR Replicant ver.1.22474487139… sí tendrá el éxito que merece. De esta forma, se ha revelado que esta remasterización ya ha superado el millón de unidades distribuidas y vendidas digitalmente.

De acuerdo con información compartida por la cuenta oficial de NieR en Twitter, en tan solo dos meses, Replicant ver.1.22474487139… ha logrado superar el millón de unidades vendidas. En comparación, el original NieR vendió 700 mil copias, aunque esta información no se ha actualizado desde 2018.

#NieR:Automata and #NieRReplicant ver.1.22474487139… have shipped/digitally sold over 6 million and 1 million units respectively!

Whether you've cried over androids fighting a war for survival or an older brother trying to save his sister, thank you for all your support 🎉 pic.twitter.com/yCBYySCq7N

— NieR Series (@NieRGame) June 22, 2021