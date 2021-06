Video confirma que Abandoned no tiene nada que ver con Silent Hill ni Hideo Kojima

¿Abandoned es Silent Hill? Esta es la pregunta que ha atormentado a los fans del survival horror de Konami durante los últimos días. Aunque algunas pistas apuntan a que este es el caso, información proporcionada por BLUE BOX Game Studios, equipo detrás de este nuevo título para el PS5, indica lo contrario. Ahora, Hasan Kahraman, quien la gente cree que solo es un actor contratado por Hideo Kojima, ha publicado un video en donde se desmienten estas teorías conspiratorias.

Recientemente, la cuenta oficial de BLUE BOX en Twitter publicó un video protagonizado por Hasan Kahraman, en donde el director afirma que no es un actor contratado por Hideo Kojima, y no está trabajando en un nuevo Silent Hill. Esto fue lo que comentó:

“Solo quería hacer un video muy rápido para mostrarme a mí mismo, que soy una persona real y que no estoy realmente asociado con Hideo Kojima, no soy actor, no estoy trabajando en Silent Hill”.