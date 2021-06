Nueva entrevista sugiere que Abandoned no es el siguiente Silent Hill

Estas últimas semanas, Blue Box Game Studios ha sido el protagonista de una teoría conspirativa que involucra a su nueva IP, Hideo Kojima y Silent Hill. Básicamente, los fans creen que el creativo nipón está usando este estudio falso, y su nuevo proyecto, Abandoned, para promover un nuevo Silent Hill, parecido a lo que sucedió con The Phantom Pain.

Todos estamos tratando de llegar al fondo de este misterio, y bajo ese objetivo, Jason Schreier, experiodista de Kotaku y reportero para Bloomberg, entrevistó a Hasan Kahraman, jefe de BBGS, quien asegura no ser un frente para Kojima. Aparentemente, Kahraman sí existe, solo que no suele utilizar mucho las redes sociales.

Otro desarrollador que prefirió mantenerse anónimo compartió varias imágenes de algunas publicaciones de Kahraman en un foro para desarrolladores que utilizan Unreal Engine, una vez más, demostrando que este desarrollador sí existe. Posteriormente, Kahraman habló sobre las expectativas que la gente tiene respecto a Abandoned y reveló estar molesto por ello:

De acuerdo con Kahraman, Abandoned lleva en desarrollo desde 2017, aunque el concepto ha cambiado mucho desde entonces. En cuanto a BBGS, dijo que son un estudio pequeño de 10 personas, pero también han recurrido al outsourcing con múltiples otros estudios para apoyar con el proyecto. También comentó que desde 2015 llamaron la atención de Sony tras un Kickstarter fallido.

Básicamente, Kahraman negó todas las alegaciones sobre Kojima y Silent Hill, asegurando que en realidad son un estudio independiente y que Abandoned es una nueva IP. Sin embargo, al ser cuestionado sobre cómo es que un estudio indie piensa crear un juego que corra a 4K/60FPS con “gráficas hiperrealistas”, Kahraman solo dijo que tenían ayuda externa. Mismo caso cuando se le preguntó quién era la misteriosa persona detrás del financiamiento del proyecto. De hecho, mencionó que hay entre “seis y siete” compañías con las que están trabajando. Dos de ellas son Nuare Studio y Dekogon Studios, pero los voceros de estas empresas se negaron a comentar algo al respecto.

Por otro lado, la cuenta oficial de BBGS en Twitter, una vez más, puso fin a todos estos rumores:

We wanted to answer the rumours one last time. We are a small indie studio with actual real people. Working on a passionate game. We want to do a Livestream with a Q & A in were you can ask all your questions to clarify every confusion & rumours. We just want to set expectations.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 21, 2021