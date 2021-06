Nuevas y misteriosos pistas indican que un juego de Silent Hill está por ser revelado

Ya tenemos varios meses escuchando rumores sobre un nuevo Silent Hill. Aunque Konami se ha mantenido en silencio, han surgido una serie de pistas en internet que apuntan a la posible revelación de un nuevo survival horror con Hideo Kojima en el papel de director.

Hace un par de días, BLUE BOX Game Studios, estudio detrás de Abandoned, un juego en desarrollo, compartió un tweet, en donde se hacía referencia a una serie que comienza con la letra S, y termina con la L. De esta forma, muchas personas señalaron que se trataba de Silent Hill. Sin embargo, este equipo negó alguna relación entre su nuevo título, y la saga de Konami con este mensaje:

We wanted to set things straight. We have no relations with Konami. Silent Hill is owned by Konami. We do not have any relations with Hideo Kojima. It was never our intention to tease the name as Silent Hill. We sincerely apologize for this.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 15, 2021