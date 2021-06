Así se vería Chris Pratt en Marvel’s Guardians of the Galaxy

Tras varios rumores, Square Enix finalmente confirmó la existencia de Marvel’s Guardians of the Galaxy durante su conferencia en E3 2021. El juego estará protagonizado por Peter Quill, aka Star-Lord, y evidentemente los fans empezaron a comparar a los personajes del título con las versiones live-action del MCU.

Chris Pratt, quien da vida a Star-Lord en el cine, ha hecho un trabajo tan memorable con el personaje que ya es imposible imaginarlo en otro papel, así que gracias a la tecnología del deepfake han colocado su rostro en el título de Eidos Montréal.

El video en cuestión fue publicado por Stryder HD, quien hizo un gran trabajo mostrándonos lo raro que se vería Pratt con ese peinado.

Marvel’s Guardians of the Galaxy llega al PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC y Nintendo Switch el 26 de octubre de este año.

Via: YouTube