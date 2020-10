Review – Age of Empires III: Definitive Edition

La industria de los videojuegos ama revivir glorias pasadas. En algunas ocasiones el trabajo de traer de regreso alguna serie o juego en particular recae en simplemente mejorar algunos aspectos visuales sin preocuparse por actualizar cierta experiencia. Por otro lado contamos con remakes y reboots que se encargan de re-imaginar cierta obra para un nuevo público. Sin embargo, en algunas ocasiones encontramos un punto medio, en donde la experiencia base aún es viable hoy en día, y el énfasis está en modernizar algunas características gráficas y agregar contenido adicional.

Microsoft se ha convertido en un experto en este último punto durante los últimos años. La Master Chief Collection es un claro ejemplo de esto. No hay necesidad de modificar las experiencias que ofrecen los primeros títulos de Halo, así que el trabajo pesado recae solamente en ofrecer un aspecto visual mejorado y crear nuevos servidores que mantendrán vivos a estos títulos por muchos años más.

Ahora, en PC la compañía se ha encargado de hacer algo similar con Age of Empires. Microsoft, Tantalus, Forgotten Empires y World’s Edge se han encargado de creaer versiones definitivas de las primeras dos entregas, las cuales ofrecen un mejor aspecto visual, nuevos modos de juego, más civilizaciones y servidores actualizados. Estos trabajos dejan en claro que el gameplay del RTS que tanto amamos en los 90’s sigue funcionando en 2020. Antes de que Age of Empires IV llegue a nuestras manos, los estudios encargados de la serie todavía tienen una entrega más que re-visitar.

Age of Empires III Definitive Edition tiene como tarea, no solo cerrar esta trilogía de remasterizaciones, sino que necesita contar con el suficiente contenido para apaciguar a los fans antes de que la cuarta entrega en la serie llegue al mercado. ¿Acaso AoEIII sigue siendo tan bueno como lo fue hace 15 años? ¿Podrá este título por fin superar en popularidad a la segunda entrega? Descubre la respuesta a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Condenado a repetir la historia

Hablar de Age of Empires no solo es hablar de un juego, de cierta forma, también necesitamos revistar nuestra propia historia. Uno de los mayores atractivos de esta serie en comparación de otros RTS, como Warcraft o Starcraft, es su familiaridad. La historia universal es algo que todos hemos tenido que ver en algún punto de nuestra vida, ya sea por medio de la escuela o por interés personal. El trabajo original de Ensemble Studios logra enganchar al público gracias a que reinterpreta ciertos puntos importantes de nuestro pasado y les agrega un elemento lúdico que hace que a cualquiera le interese conocer un poco más de los eventos que nos marcaron como humanidad.

A diferencia de Age of Empires y su secuela, la tercera entrega le da un mayor énfasis a este aspecto, ya que crea una narrativa original con una columna vertebral basada en algunos de los momentos más importantes de la edad moderna y parte de la contemporánea. Viajamos de Europa al nuevo mundo con Morgan Black en la búsqueda de la fuente de la juventud. Tenemos que explorar las 13 Colonias de Nueva Inglaterra en compañía de John Black. Recuperaremos una fortuna familiar al crear vías de ferrocarril en el viejo oeste junto a Amelia Black.

Estas aventuras están conectadas por una organización llamada el Círculo Osseus, una versión de los Illuminati. En el camino nos encontremos con colonizadores españoles, al general George Washington cuando aún servía bajo la corona inglesa, y a Simón Bolívar mientras libera a América del Sur. La línea entre la historia original y la real se vuelve delgada en algunas partes, en más de una ocasión pareciera que las misiones en las que tomamos partes de verdad sucedieron, algo que se logró expandir en futuras expansiones.

En 2006 vimos The WarChiefs y en 2007 The Asian Dynasties, expansiones que no solo se encargaron de agregar nuevas civilizaciones, modos de juego, corregir algunos problemas y balancear la estructura del título, sino que ofrecen nuevas campañas que abandonan cualquier aventura ficticia, para dejarnos vivir algunos de los momentos más importantes de la historia de los Estados Unidos, Japón, China y la India desde la perspectiva de personajes reales y uno que otro inventado.

Así que, ¿acaso la Definitive Edition decide agregar más contenido de este tipo? Sí y no. Similar a las otras remasterizaciones de la saga, la historia principal continúa con la misma cantidad de capítulos. No hay una cuarta campaña enfocada en la Revolución Francesa o algún conflicto similar. Sin embargo, contamos con las Batallas Historias, misiones que cuentan con toda la calidad de las aventuras principales, pero a un tamaño reducido.

De esta forma, podemos explorar algunas civilizaciones que carecen del papel principal en la campaña, como los rusos o los franceses, a lo largo de algunas de las victorias más importantes para sus culturas. Aquí tenemos la oportunidad de conocer los orígenes de Jeireddín el Otomano, antes de que fuera mejor conocido como Barba Roja, o revivir la última batalla de la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812. Sin embargo, no esperen una clase completa de historia, aunque estas misiones cuentan con una buena cantidad de información antes y después de que tomes el control de un ejército, se dejan de fuera muchos detalles que podrían enriquecer a estos relatos, algo que fácilmente se pudo arreglar con la inclusión de algún tipo de enciclopedia.

Sin lugar a dudas, este es uno de los mejores agregados de esta entrega. Aunque las versiones definitiva de AoE y AoEII ya contaban con este mismo modo, explorar algunos periodos que se vieron en los libros de historia de la primaria y secundaria, refrescan la memoria de más de uno, y creará la suficiente curiosidad para ameritar la búsqueda de información, ya sea por medio de un escrito o con Wikipedia.

Uno de los mayores cambios que sufre la campaña se encuentra en el segundo acto de The WarChiefs, el cual cuenta con una gran énfasis en las civilizaciones nativo-americanas. Para 2006, ver a un personaje ficticio como Chayton Black, el cual protagoniza uno de los momentos históricos más importantes para estas culturas de los Estados Unidos, era algo inimaginable. Aunque se reconoce al trabajo de Ensemble Studios por proporcionar una representación de este tipo de grupos en la industria de los videojuegos, algunas decisiones de su momento pudieron ser mejor. De esta forma, la Definitive Edition nos ofrece una reimaginación Acto II – Sombras, el cual cuenta con nuevos diálogos, algunas escenas han sido reestructuradas, las civilizaciones han cambiado de nombre a algo culturalmente más apropiado, y contamos con más diálogos y voces realizadas por verdaderos nativo americanos.

Age of Empires III: Definitive Edition nos ofrece el mismo modo de un solo jugador que tanto recordamos y más. Desde el nuevo contenido, pasando por las revisiones, este apartado será un deleite para todos aquellos que disfrutan de la historia o están interesados en conocer más de ella. Alguien podría llegar a decir que aquel que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Sin embargo, volver a pasar por las ocho campañas que ofrece el juego y las diferentes misiones de Batalla Históricas no suena tan mal.

Accesibilidad en el campo de batalla

Accesibilidad, con esa palabra se puede describir Age of Empires. De alguna forma la familiaridad de las culturas reales ha hecho que todos logremos identificar con facilidad qué hace cada soldado y aldeano. Obviamente una bala de un cañón de pólvora es más eficaz que una flecha. No es necesario aprenderse una compleja lista de unidades que son efectivas contra otras. Aunque la serie de Age of Empires siempre ha tenido algún tutorial, ya sea disfrazado de una compaña o con misiones específicas, nunca ha existido una gran dificultad al momento de iniciar una partida.

Esta idea sigue presente en la tercera entrega, en donde las nuevas civilizaciones dan espacio para un sistema más especifico. Aunque el objetivo de la escaramuza siempre será el mismo, derrotar a todos los contrincantes, son las campañas, las Batallas Históricas y Arte de la Guerra las cuales ofrecen una serie de retos que se necesitan sobrellevar de forma especifica. Ya sea derrotar a un ejército con una cantidad de soldados limitados a tu disposición, avanzar hasta alguna edad, escapar del enemigo, conseguir cierta cantidad de recursos, siempre hay algo que te mantendrá activo. Junto a esto, hay una serie de tareas secundarias que puedes completar para hacer que la historia siga su curso o ganar algún tipo de ventaja.

Una de las principales diferencias entre Age of Empires II y III es un sistema de experiencia y cartas. Cada acción que realices, desde eliminar una unidad, hasta mejorar cierto edificio, te genera experiencia, la cual puedes usar para pedir algún tipo de encargo desde tu ciudadela, ya sean unidades, recursos o un par de mejoras permanentes para tu civilización. Casi todo lo que obtengas por este medio será gratuito y gracias a que en la Definitive Edition todas las cartas están desbloqueadas desde el principio, puedes hacer que tu personalidad se refleje de manera inmediata sin la necesidad de subir de nivel, como en la entrega original.

De esta forma, no solo tienes que enfocarte en la recolección de comida, madera y oro, ya que ahora tienes que tomar en consideración la experiencia que generes a lo largo de una partida. ¿Quieres formar un gran ejército desde el principio sin gastar muchos recursos? Crea una baraja que se acomode a tus necesidades. ¿Acabas de elegir a una civilización enfocada en la madera? Bueno, utiliza cartas que le proporcionen una mayor recolección de este preciado objeto a tus aldeanos. No es tanto que tú te adaptes al juego, sino que el juego ofrece las herramientas necesarias que para que él se adapte a ti.

De igual forma, aunque hay ciertas características que se comparten entre las tres facciones principales, estas siendo europeas, asiáticas y nativo americanas, hay algo que las logra distinguir. Ya sea el tipo de soldados que producen, las diferentes formas de recolectar recursos, la estructura de los edificios o mecánicas especiales, podrás experimentar por horas y horas y nunca decidir sobre cuál es mejor.

En cuanto a las novedades que ofrece la Definitive Edition, la más grande es la inclusión de dos nuevas culturas, los incas y los suecos. Al pertenecer a las facciones de las nativo-americanas y los europeos respectivamente, estas dos no proporcionan alguna gran novedad, pero cuentan con el suficiente poder para volverse una de las mejores en su clase. Otro detalle a notar es la inteligencia artificial, la cual cuenta con un par de arreglos que transforman a tus contrincantes en verdaderos enemigos, incluso en las dificultades medias.

Lejos han quedado los días en donde el contrincante no se daba por vencido incluso si su civilización había sido destruida. Dependiendo de la situación de una batalla, la computadora actuará de cierta forma y si ve el panorama de una campaña en su contra, inmediatamente se rendirá, ahorrando mucho tiempo. Sin embargo, conforme más alta esté la dificultad, más resistentes serán tus enemigos.

En cuanto al multiplayer, esperen una experiencia mejor a la de Age of Empires II: Definitive Edition, ya que se han implementado nuevos servidores dedicados a crear una conexión superior. Contamos con cross-play para que los usuarios de la Microsoft Store y Steam puedan jugar sin algún problema. Se ha incluido un modo espectador, algo que será muy conveniente para todos los torneos que la comunidad decida organizar. También contamos con soporte para mods, algo que se utilizará de gran manera para crear nuevos juegos, más campañas o modificar el estilo visual por completo.

La experiencia base de Age of Empires III sigue presente, y la estructura de la serie no se ha modificado. El trabajo de Tantalus Media y Forgotten Empires en esta ocasión fue mejorar todos los aspectos posibles y hacer que aquellos que jugaron por horas y horas hace más de una década, logren comenzar sin algún tipo de dificultad y seguir desde donde se quedaron hace tantos años, mientras que aquellos que se adentrarán por primera vez pueden hacerlo sin complicaciones y con una serie de opciones que pueden encontrar en juegos de este tipo actualmente.

Actualizando un clásico

Age of Empires III: Definitive Edition es, como su nombre lo indica, una versión definitiva que no solo agrega más contenido sino que mejora todos los aspectos visuales y sonoros posibles. En su momento Ensemble Studios utilizó una versión mejorada del Bang! Engine, el cual vimos por primera vez en Age of Mythology, solo que con el agregado del Havok Engine, el cual ofrece una serie de físicas superiores.

Esto le permitió a los desarrolladores mejorar sustancialmente el aspecto visual del juego. Los modelos y bloques de las primeras dos entregas quedaron en el pasado, y en AoEIII se optaron por diseños más redondos y más complicados, algo que simplemente se perfecciona con la remasterización, la cual introduce modelos 3D reconstruidos que hacen de este mundo superior a la entrega original. De igual forma, contamos con soporte 4K Ultra HD, el cual le proporciona un empujón extra al juego en este departamento y hace que todo se vea espectacular en una pantalla gigante.

Uno de los aspectos que más aprovechan estas mejoras son las cutscenes, las cuales han sido retrabajadas para ofrecer una mayor fidelidad visual y sonora, pero sin dejar de lado los diseños y movimientos del juego original. De igual forma, la relación de aspecto original ha quedado en el pasado, y todas las cinemáticas han sido escaladas a pantalla completa, algo que nos deja disfrutar de gran manera el increíble trabajo que se ha logrado. Aunque los modelos y animaciones siguen siendo los mismos, el nuevo aspecto eleva a personajes como Morgan Black a un nivel que era imposible hace 15 años.

Para acompañar estos agregados, se han implementado una serie de sistemas de efectos de partículas, iluminación y sombras, los cuales llevan todas las cinemáticas y batallas épicas a un espectacular nivel de destrucción. En este mismo apartado, Tantalus Media y Forgotten Empires se han encargado de incluir nuevas animaciones de construcción y destrucción. Ahora, un edificio no solo se forma y cae con un par de movimientos, sino que puedes ver detalladamente como la madera se apila poco a poco y como cada construcción se va deteriorando con cada bala.

Afortunadamente, esto no es todo lo que encontramos en el apartado, ya que AoEIII: Definitive Edition nos da la oportunidad de elegir entre una interfaz rediseñada o utilizar la original. La gran diferencia entre estas dos es que la nueva está enfocada en liberar espacio de la pantalla para que tengas una mejor campo de visión de todo lo que sucede en una partida.

Sin embargo, no todo es tan bueno como suena. Age of Empires III: Definitive Edition presenta un par de problemas relacionados con el frame rate. Aun en una PC con una RTX 2080 se pueden encontrar estos inconvenientes, algo que es una lástima, especialmente porque las grandes batallas que funcionan como el clímax a partidas que pueden más de una hora, son arruinadas por caídas hasta 10fps. Espero que este sea una de las fallas que sean arregladas lo más pronto posible.

Ahora, el audio es punto interesante. Aunque el doblaje al español que encontramos en la entrega original sigue presente, es con el idioma inglés en donde se ha incluido un fenomenal trabajo. Al igual que la campaña, todo lo relacionado con las civilizaciones nativo-americanas ha sido re-trabajado y ahora personajes de origen indígena cuentan con actores de voz de sus respectivas culturas. Es una lástima que no exista un doblaje al español latino, o que el castellano original no tenga la misma cantidad de trabajo que el inglés, pero tampoco será un gran inconveniente para muchas personas. De igual forma, es importante mencionar que los agregados de Batallas Históricas y Arte de la Guerra solo están disponibles en inglés y no cuentan con un doblaje.

La remasterización también nos ofrece un aspecto musical optimizado. Las composiciones originales siguen presentes, pero la calidad ha sido llevada a estándares que están a la par con el trabajo visual de esta entrega. Un detalle espectacular del que muchas personas no se darán cuenta al principio, es que cada civilización cuenta con su propia interpretación de diferentes temas y se utilizan instrumentos que representan cada cultura. Cada explosión, voz agonizante de los enemigos y aldeano talando un árbol nunca se había escuchado tan bien.

El trabajo que Tantalus Media y Forgotten Empires han hecho es impresionante. No solo logran capturar la esencia del trabajo original, sino que de alguna forma nos entregan un título que se asemeja más a las memorias que tenemos que al juego original. Cada aspecto visual y sonoro es exactamente como lo recordamos, incluso si nuestra memoria en algunas ocasiones nos vendía una experiencia algo alejada de la realidad.

Entusiasmado por el futuro

El trabajo de una remasterización debe ser simple, hacer que la obra original sea obsoleta. En ningún momento deseé estar jugando el lanzamiento de 2005. Tantalus Media y Forgotten Empires han mejorado todos los aspectos posibles del trabajo que Ensemble Studios nos entregó en su momento. No solo los agregados de Batalla Historias y Arte de la Guerra ofrecen más contenido para los entusiastas de la historia, sino que los nuevos servidores le proporcionarán muchos años de vida a este juego.

De igual forma, la atención al detalle y el trabajo que se realizó para actualizar ciertos aspectos de algunas culturas es de admirarse y es algo que más remasterizaciones y remakes deberían de tomar en cuenta al momento de traer experiencias del pasado al presente. Tantalus Media y Forgotten Empires han hecho un trabajo espectacular y no puedo esperar para ver su siguiente proyecto, ya sea Age of Empires IV o una remasterización de Age of Mythology.