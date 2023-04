Review – Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

El regreso de dos clásicos

Con justa razón, el Game Boy Advance es una de las consolas portátiles más queridas por todo el mundo. Lo que Nintendo logró a inicios del siglo en curso fue verdaderamente mágico, pues la idea de tener una experiencia similar a la de un Super Nintendo para llevar, se cumplió de muchas maneras distintas. Lo mejor de todo esto es que la plataforma para nada se convirtió solo en la casa de múltiples ports del llamado SNES, sino que fue tierra fértil para que un montón de nuevas ideas pudieran florecer. Partiendo de todos los conceptos e ideas establecidos hace ya una buena cantidad de tiempo por Famicom Wars y antes de todo el boom de Fire Emblem en occidente, Intelligent Systems creó a una de las series más icónicas del GBA, una que brilla intensamente por su estilo y diseño que nos mostró lo especial que era tener un juego de estrategia por turnos portátil. Advance Wars y su secuela, Advance Wars 2: Black Hole Rising, rápidamente se colocaron como iconos del último Game Boy y ahora, luego de un desafortunado y muy amplio retraso, los tenemos de regreso con Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

La historia de Advance Wars es sumamente interesante y hasta irónica. Luego de muchos años de no quererse ver involucrado con temas bélicos, Nintendo finalmente le da luz verde a Intelligent Systems de modernizar a Famicom Wars, título de estrategia que solo Japón pudo disfrutar en los ochentas. Lanzándose el 10 de septiembre de 2001 en América, es decir, un día antes de los atentados del 9/11, este juego de GBA no pudo haber tenido peor timming, generando que su estreno en otras regiones se retrasará indefinidamente. Hace precisamente un año, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sufre de un destino muy similar cuando a días de su llegada al Switch, Rusia invade Ucrania y por consiguiente, los padres de Marios deciden echar todo para atrás. De esas historias de este medio de no creer. La buena noticia acá es que la espera finalmente ha terminado y te podemos ir adelantando que el trabajo de WayForward a pesar de no ser perfecto, sí consigue hacer que estos dos verdaderos clásicos se sientan frescos, modernos y a su vez, muy fieles a lo que fueron en su momento.

Guerritas para llevar

Antes de pasar a contarte mucho más sobre los cambios, mejoras y demás elementos específicos de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, me parece importante recordar un poco por qué es que los dos Advance Wars de Game Boy Advance fueron tan importantes y por qué es que hasta la actualidad, siguen recibiendo un culto de consideración, a pesar de que si uno revisa los números, nunca fueron los títulos más vendidos de la plataforma pero que de alguna u otra manera, todo el mundo ligeramente interesado en el gaming, los identifica perfectamente. Algo siempre tuvieron estas obras de Intelligent Systems que las hizo sobresalir y formar una base de fans no tan numerosa, pero altamente apasionada que constantemente ha pedido su regreso.

Como es lo natural, mucha gente compara directamente a los Advance Wars con Fire Emblem, pues además de que ambos se tratan de juegos de estrategia, son hechos por exactamente el mismo estudio; no obstante, yo nunca he sido muy partidario de esa comparación, pues en esencia, son series marcadamente distintas. La saga de Marth y compañía tiene una fuerte carga de RPG y mucho apego por su narrativa, mientras que la historia de Andy, Max y Sami, más bien se centra por completo en la estrategia militar, haciendo de lado cualquier elemento de rol como tal. No, estos títulos no son RPG, son juegos de estrategia por turnos en los que tenemos que comandar a una serie de diferentes unidades, todas ellas dispensables y de hecho, que muchas veces tienes que sacrificar para poder salir adelante. Aquí nada de muerte permanente o de personajes con los que formes lazos y que por nada en el mundo, quieras ver caer en batalla. En la guerra siempre hay bajas de ambos lados y punto.

En las campañas de los Advance Wars formamos parte de Orange Star, facción que un buen día se ve repentinamente invadida por uno de sus viejos aliados, Blue Moon. A partir de ese momento, tomamos el control de algunos de los COs más habilidosos de la nación para intentar repeler a las fuerzas enemigas y claro, saber qué está pasando detrás del conflicto. ¿Es importante la historia dentro de estos juegos? Te diría que no. A pesar que si bien, tenemos personajes sumamente atractivos y hasta entrañables por momentos, creo que en ningún punto las prioridades de Intelligent Systems tuvieron que ver con una elaborada narrativa. Como sea, igual te diría que seguro te pasarás un buen rato conociendo las locuras de Andy y sus amigos. Algo interesante a mencionar es que Advance Wars 2: Black Hole Rising es una secuela directa del primer título, es decir, arranca justo después del final de éste, por lo que en efecto, no te recomiendo empezar por la segunda parte.

Regresando al tema del gameplay y como ya te lo comentaba, los Advance Wars son juegos de estrategia por turnos en los que tienes que ser muy preciso en dónde localizar a tus unidades pero sobre todo, cómo utilizarlas para atacar las debilidades del enemigo. Acá no tenemos un sistema de piedra, papel o tijera como en Fire Emblem, sin embargo, sí tenemos que por ejemplo, las unidades blindadas como tanques son muy efectivas con la infantería, o que los submarinos son ideales para eliminar destructores. La variedad de unidades es verdaderamente sensacional pues además de soldados a pie y vehículos terrestres, hay jets de caza, bombarderos pesados y helicópteros de combate, así como cruceros, submarinos y lanchas de desembarco. Repito, cada una de ellas con sus fortalezas y debilidades.

Como te decía hace unos momentos, acá las unidades son dispensables, incluso hay misiones en las que se te permite construir más de ellas, pues constantemente tendrás que sacrificar a una o más con tal de conseguir la victoria. Hablando de la victoria, te cuento que hay diferentes condiciones para hacerlo. En la gran mayoría de las misiones de la campaña, con eliminar a todas las unidades enemigas o tomar el HQ del contrario, ganarás, pero también hay unas en las que debes resistir defendiendo un objetivo por cierto número de turnos o tener que capturar cierta cantidad de bases antes que tu enemigo. El tipo de terreno es otro de los elementos más importantes del juego, pues dependiendo de en donde esté parada tu unidad, será la cantidad de defensa que reciba al momento de atacar o ser atacada.

Otra característica muy interesante de los Advance Wars es que conforme las unidades reciben daño, van perdiendo efectividad al momento de atacar, esto genera que constantemente prefieras ser más ofensivo que defensivo. Es decir, es mucho mejor atacar primero con una unidad con su barra de salud completa, que esperar a recibir una agresión enemiga. Por cierto, acá el elemento de azar no aplica. Si atacas o eres atacado, esa agresión va a acertar en un 100%. No hay suerte de esquivar como en un Fire Emblem. El CO al que elijas también es importante, pues cada determinado tiempo, su barra de especial se llena para poder ser usada. Andy repara automáticamente a todas las unidades del terreno. Max les da poder extra de ataque mientras que Sami, permite que los soldados a pie se muevan mucho más. Los enemigos igualmente tienen a sus COs que pueden cambiar el clima del campo de batalla o por qué no, hacer que sus unidades ya usadas puedan volver a hacer una acción.

Cosas como preocuparte de la gasolina de tus vehículos, que se queden sin municiones y más, hacen de los Advance Wars juegos sumamente profundos a nivel de gameplay y con un reto mucho más elevado de los que algunos se podrían imaginar. Sí, son títulos que caricaturizan a la guerra y la llenan de colores, pero que en sus entrañas, presentan una experiencia marcadamente hardcore que te podría decir, no es para todo el mundo pero para quien sí, suele ser sumamente especial por lo dramáticas y hasta heroicas que se llegan a poner algunos de sus enfrentamientos.

Dándole al clavo

Traer de regreso a cualquier viejo clásico puede ser todo un reto. Hay títulos tan apegados al tiempo en el que existieron y a la plataforma en la que estuvieron que en cuanto los sacas de ese entorno, todo se viene abajo. Como ya te lo platicaba, las dos entregas de Advance Wars lanzadas a inicios de los 2000, gritan con todo su ser “Game Boy Advance”. Se nota perfectamente cómo fue que Intelligent Systems diseñó cada una de sus partes para funcionar dentro de dicha portátil. Desde la resolución, hasta interfaz de usuario, controles y claro, trucos gráficos, este par de títulos nacieron para funcionar el famoso GBA. Por tal motivo, sacarlos de ese ecosistema no sería fácil, sin embargo, WayForward, con todo su pedigree y experiencia, ha logrado traerlos a la modernidad del Switch prácticamente sin defecto alguno.

Comencemos con lo más obvio, el retrabajo visual y sonoro de ambos juegos. La principal característica de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp es, sin duda, la manera en la que WayForward nos presenta de nueva cuenta al primer Advance Wars y a su secuela. Para estos remakes, podríamos decir que se siguieron dos líneas principales. La primera tiene que ver con la caricaturización del tema bélico. Dicho asunto se trabajó luciendo algunas cinemáticas y momentos específicos como el uso de los poderes de los COs, esto por medio de animaciones verdaderamente bien logradas que justamente te hacen sentir que estás viendo una caricatura de sábado por la mañana. Dicho asunto se acentúa por cómo es que se presenta cada misión y claro, por la manera en la que hablan los personajes.

Sí, ahora contamos con actuación de voz en ciertas partes de la historia. Digo ciertas partes porque desafortunadamente, solo una muy pequeña cantidad de líneas tienen voces de los personajes. Estos momentos son geniales, pero indudablemente se sintieron cortas y como si hubiera sido un trabajo a medias. Creo que el camino era que si ibas a integrar voces, se pusieran en su totalidad. La buena noticia es que la música también recibió un tratamiento especial que la hace sonar mejor que nunca y que claro, consigue recordarte de una gran forma a varios de los muy icónicos temas de estos juegos.

Continuando con el tratamiento visual, te cuento que la segunda línea que se sigue es la de hacerte sentir como un niño jugando con soldados de juguete en tu cuarto. Seguro recordarás que toda la dirección de arte de los Advance Wars precisamente perseguía la idea de ejércitos de juguete. Pues bien, para Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, WayForward llevó el concepto a un nuevo nivel, haciendo que cada vehículo y unidad en el campo de batalla, tenga un acabado y look de plástico que queda perfecto con toda la temática de los juguetes. El cuidado en los modelos y detalle de todo lo que vemos en pantalla es fantástico y sí consigue emanar ese fuerte sentimiento de estar en tu cuarto cuando eras niño jugando a las guerritas.

Además del tratamiento audiovisual, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp llega con algunas mejoras de vida bastante interesantes. Antes de contarte sobre esto, es importante recalcar que si bien, estamos ante un remake, el gameplay de los juegos originales se mantiene intacto. WayForward entendió perfectamente que el diseño de Intelligent Systems en este apartado no necesitaba de nada más allá de algunos toques para hacer nuestro camino un tanto más cómodo. Repito, son exactamente los mismos juegos que vimos en el Game Boy Advance hace 20 años.

Dicho lo anterior, te cuento que ahora es posible acelerar el tiempo de las acciones en el campo de batalla, esto por si es que no quieres esperar demasiado a que la CPU mueva, por ejemplo. De igual forma, ahora es posible reiniciar un turno completo por si es que cometiste un error garrafal. Acá no es como que puedes regresar acciones específicas como en Fire Emblem. El día completo se reinicia. Esto en específico ayuda muchísimo sobre todo si es que moviste mal una unidad que no querías. ¿Le reduce reto? La verdad es que casi no. Hablando de reto, también me parece importante resaltar que los Advance Wars son juegos difíciles, bastante de hecho. En caso de que sientas que el reto es muy elevado para ti, ahora también existe la opción de jugar en modo causal, el cual, sí reduce significativamente la dificultad.

Los tutoriales son una parte sumamente importante para juegos como los de Advance Wars. En Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, dicho asunto se profundizó un poco más, haciendo las explicaciones de las mecánicas de los juegos más interactivas e intuitivas, lo cual, permite que entender sus mecánicas, sea mucho más disfrutable. Claro que si eres todo un veterano de la serie, existe la opción de saltarte por completo esta parte para entrar a la acción de lleno.

El multiplayer está de regreso para que puedas jugar tanto en una misma consola, en modo local o claro, probar tus habilidades en el online. Hablando de probar habilidades, el War Room te pondrá retos de todo tipo por si es que las campañas no te fueron suficientes. Sí, también las herramientas de diseño de mapas hacen acto de presencia para que puedas crear tus propios campos de batalla en este casi Advance Wars Maker. Para rematar, tenemos todo un apartado de colección para desbloquear cosas como arte y música del juego que estoy seguro, le encantará a todos los fans más clavados de la serie.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp es un remake que profundiza en lo que tiene que profundizar, y mantiene intactos elementos como el gameplay que en realidad, no necesitaban nada de cambios. Me habría encantado que lo de las voces si se fuera por un trabajo completo, pues los pocos momentos en los que escuchamos a los personajes hablar, cobran mucha mayor vida y sus personalidades se resaltan. Como sea, me parece que WayForward supo ser muy respetuoso del material original y a la vez, lo suficientemente inteligente para mejorarlo en algunas áreas. Por cierto, ambos títulos corren y se ven sensacionalmente bien tanto en el dock, como en modo portátil. No me topé con ningún bug, glitch o problema técnico. Igualmente vale la pena mencionar que estamos hablando de una buena cantidad de contenido, pues completar ambas campañas seguramente te tomará más de 30 horas, esto más los otros modos de los que te hablé.

Verdaderamente imperdible

Mi tiempo con Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ha sido una verdadera gozada y en definitiva, creo que la muy larga y desafortunada espera extra, ha valido la pena. Más allá de la nostalgia y de lo cool que es regresar a revivir a dos grandes clásicos del Game Boy Advance, he quedado muy sorprendido con cómo es que el diseño original de Intelligent Systems se sigue sintiendo actual, relevante y sobre todo, sumamente disfrutable, esto en medio de una época en la que los juegos de estrategia están teniendo una especie de resurgimiento muy interesante en todos los frentes. Si a esto le sumas el gran trabajo que hizo WayForward en términos de gráficos, sonoros y mejoras de calidad de vida, tenemos como resultado otro exclusivo del Nintendo Switch de verdadero alarido.

¿Para quién es Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp? ¿Qué tipo de jugador lo debería de considerar? Te podría decir que en realidad, cualquiera lo puede tomar en cualquier momento. Si bien, estamos ante juegos marcadamente complicados y con reto importante, la verdad es que su buen trabajo a nivel de tutoriales los hacen sumamente simples de tomar. Solo ten en cuenta que deberás de pasar por un proceso de aprendizaje, lo cual, para nada quiere decir que no vayas a disfrutar desde el primer momento la experiencia. Me parece que sin importar que seas un veterano de la franquicia con muchas horas en el campo de batalla, o por el contrario, los juegos de estrategia no sean tanto lo tuyo, estas nuevas versiones de Advance Wars 1 y 2, deberían de estar en tu radar, de verdad, son diversión y adrenalina pura.