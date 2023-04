En Japón se ha transmitido recientemente un arco especial del anime de Pokémon, pero también se está preparando una nueva temporada que no seguirá la historia de Ash. Para aquellos que siguen la serie en Japón, se han confirmado algunas novedades sobre la nueva temporada que comenzó el 14 de abril de 2023.

Después de presentar nuevos personajes y lanzar un nuevo tráiler, ahora se han anunciado más detalles sobre la nueva temporada, que se llamará oficialmente Horizontes Pokémon. Los nombres de los personajes principales también se han revelado en español.

En el primer episodio de la temporada, se presentó un nuevo Pokémon y ahora se puede ver el episodio completo con subtítulos en español dando click aquí.

Aunque no se ha anunciado una fecha de lanzamiento específica en nuestro continente, se espera que la serie se estrene en Netflix en 2023. Aún no se sabe si se transmitirá en canales de televisión como Cartoon Network en América, como ocurrió con Viajes Pokémon pero no hay que perder la esperanza.