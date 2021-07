Nintendo no anunciará una nueva consola

Por más de un año, varios rumores y reportes aseguraban que un Switch Pro, con capacidades de correr juegos a 4K, estaba en desarrollo. Aunque Nintendo sí confirmó que un nuevo modelo de la consola está en desarrollo, y llegará en octubre, no fue lo que muchos esperaban. Ahora, por medio de un comunicado, la compañía japonesa ha revelado que por el momento no hay planes de anunciar un nuevo hardware.

Recientemente, la cuenta oficial de Nintendo en Twitter, publicó un comentario, en donde se aclararon los rumores sobre los costos de producción del Switch OLED. Junto a esto, se emitió un mensaje que, probablemente, decepcionará a más de una persona que aún espera al Switch Pro. Esto fue lo que se comentó:

A news report on July 15, 2021(JST) claimed that the profit margin of the Nintendo Switch (OLED Model) would increase compared to the Nintendo Switch. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to make clear that the claim is incorrect. (1/2)

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 19, 2021