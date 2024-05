Esta persona será el nuevo CEO de Apple

Tras la muerte de Steve Jobs en 2011, Tim Cook tomó el puesto como el CEO de Apple. A lo largo de más de una década, el directivo ha hecho todo lo posible por guiar a la compañía en la dirección correcta. Sin embargo, tarde o temprano tiene que dejar su puesto. De esta forma, un nuevo reporte ha encontrado a su reemplazo.

De acuerdo con Bloomberg, Cook, quien tiene ya tiene 61 años, dejaría su puesto como CEO de Apple en los próximos tres años. De esta forma, fuentes internas de la compañía aseguran que John Ternus sería el indicado para tomar el puesto que el actual directivo dejará en un futuro no tan lejano.

¿Quién es John Ternus? Bueno, actualmente es el jefe de ingeniería de Apple, y ha tomado una gran presencia como imagen de la compañía en los últimos años, y recientemente apareció en la presentación de las nuevas iPad Air y iPad Pro. Junto a esto, Ternus cuenta con dos características fundamentales para el puesto que tomará: juventud y dedicación a la marca.

Ternus actualmente tiene 48 años, y ha estado trabajando en Apple desde el 2001. En una entrevista en el podcast de Dua Lipa, Tom Cook señaló que su sustituto debería ser una persona joven que provenga directamente de la compañía. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Mi trabajo es preparar a varias personas para que tengan la capacidad de tener éxito, y realmente quiero que la persona provenga de Apple. Así que ese es mi papel, asegurarme de que haya varios entre los que la junta pueda elegir”.

Si bien algunas personas han señalado a Jeff Williams como un digno sucesor, el directivo tiene 61 años de edad, y no se está haciendo más joven con el paso del tiempo. Es importante mencionar que por el momento no hay información oficial por parte de Apple sobre su siguiente CEO, y considerando que Cook conservará su puesto, por lo menos, tres años más, aún falta algo de tiempo antes de ver si Ternus tomará este puesto o no. En temas relacionados, Apple podría eliminar el iPhone Plus. De igual forma, el valor de los Apple Vision Pro disminuye.

Nota del Autor:

El puesto de CEO no solo es para tomar decisiones importantes, esta persona se convierte en la imagen de la compañía. Esto no es solo por un par de meses, sino que el seleccionado tendrá esta carga durante más de una década. Lo más llamativo es que Apple es una de las pocas compañías que espera subir de puesto a uno de sus empleados, en lugar de contratar a una persona externa.

Vía: Bloomberg