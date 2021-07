Fans encuentran referencia en Joy-Con de Zelda

La pasada semana por fin llegó The Legend of Zelda: Skyward Sword HD al Nintendo Switch. Junto a la clásica aventura del Wii, los usuarios de la consola híbrida también tienen la oportunidad de conseguir un par de Joy-Con inspirados en las armas de la serie. Con este producto ya en las manos de los fans, algunos usuarios se han dado cuenta de una referencia bastante interesante que la Gran N no compartió con anterioridad.

Cuando los Joy-Con de Skyward Sword fueron revelados, se mencionó que estos controles están inspirados en la Master Sword y el Escudo Hylian. Ahora, un fan ha mencionado que las muñequeras para sujetar estos accesorios, tienen un patrón de colores similar al de la empuñadura de la espada, o al diseño de Fi.

Aunque Nintendo no ha confirmado esta información, considerando que la compañía siempre esconde grandes detalles en la mayor cantidad de productos posibles, no sería una completa sorpresa escuchar que este diseño sí está pensado como una referencia a Fi, la acompañante de Link en Skyward Sword, y espíritu que habita en la espada.

Vía: Reddit