¡New Horizons ya es el segundo juego más exitoso de Nintendo Switch!

Animal Crossing: New Horizons probablemente se convertirá en el juego más exitoso de todo 2020. Después de un lanzamiento el pasado 20 de marzo, el título no ha parado de venderse. En cuestión de días esta entrega se posicionó como una de los más populares en Switch. Ahora, el nuevo reporte financiero de Nintendo ha revelado que New Horizons ya es el segundo juego first party con más copias vendidas de su consola con 22.40 millones de unidades.

Entre el periodo de abril y junio, Animal Crossing: New Horizons llegó a mover 10.63 millones de copias. De esta forma, esta entrega se encuentra solo por debajo de Mario Kart 8 Deluxe y sus 26.74 millones de unidades. A este paso no sería una sorpresa ver a New Horizons como el juego más exitoso del Switch a finales del año fiscal actual.

A pesar de que el COVID-19 puede afectar la producción de la compañía, también ha ayudado a que New Horizons se convirtiera en todo un fenómeno alrededor del mundo. En temas relacionados, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, el cual se estrenó el pasado mes de mayo, ya superó las 1.32 millones de unidades; Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics ya cuenta con 1.03 millones de copias vendidas; por último, Pokémon Sword and Shield han llegado a las 18.22 millones de unidades, posicionándolo como el tercer juego de Pokémon más exitoso en la historia, solo por debajo de los originales Red and Blue y Gold and Silver.

En temas relacionados, es oficial, los juegos de Nintendo Switch subirán de precio en México. De igual forma, una versión Deluxe de Pikmin 3 llegará a Switch en octubre de este año.

Vía: Nintendo