Es oficial. Los juegos de Nintendo subirán de precio en México

Como recordarán, las nuevas Reformas Fiscales a los servicios de movilidad y entretenimiento, las cuales, en conjunto con el incremento del precio del dólar en México, provocaron un aumentó en los videojuegos no hace mucho, tanto en los juegos como en los servicios. Ahora, se ha revelado que los títulos de Nintendo Switch en México subirán de precio.

Después del anuncio de Pikmin 3 Deluxe en la mañana, la eShop del Nintendo Switch comenzó a enlistar juegos a un mayor precio. De esta forma, podemos encontrar a esta versión mejorada del clásico de Wii U a $1,699. De igual forma, Paper Mario: The Origami King, título que ya estaba en el mercado, aumentó de $1,499 a $1,699.

También es importante mencionar que otros juegos first party siguen en $1,499, como Xenoblade Chronicles: Definitive Edition y Animal Crossing: New Horizons, mientras que Mario Kart 8 Deluxe se encuentra en $1,599. Estos no sufrieron de cambio alguno. Tal parece que el aumento se verá reflejados en los juegos nuevos. De igual forma, esto solo está afectando a México por el momento.

Vía: Nintendo