FIFA 21 no tendrá estadios vacíos por el COVID-19, ni hará uso del VAR

El mundo del fútbol se ha visto envuelto en varias complicaciones este año, causadas principalmente por el COVID-19. Aunque este deporte se ha adaptado a la nueva normalidad, con estadios prácticamente vacíos, tal parece que EA no desea representar esta realidad en FIFA 21. Además, no hay planes para integrar al VAR en la siguiente edición de esta serie anual.

Recientemente, Lonel Stanescu, productor de la serie, habló con Eurogamer sobre la representación del deporte en FIFA 21. Debido a las complicaciones en el mundo real este año, muchos creían que EA iba a interpretar el estado actual del fútbol. Sin embargo, Stanescu mencionó que no solo buscan el realismo, sino ofrecerle al público la experiencia más autentica posible, eso significa estadios llenos de gente virtual. Esto fue lo que comentó:

Sin embargo, otra de las funciones que se usan en el deporte real, pero que estará ausente por segundo año consecutivo, es el VAR. En esta ocasión, Sam Rivera, líder del juego, señala que esta función no es necesaria, ya que el videojuego sabrá cuando se cometa una falta o no. Esto fue lo que mencionó Rivera al respecto:

“En un videojuego, lo que agrega a la experiencia no es necesariamente muy importante en este momento. El sistema conoce un caso de falta o no, obviamente a veces hay errores, como en cualquier otro juego.

Así que decidimos centrarnos en otras áreas que en este momento consideramos nuestra mayor prioridad. Sin embargo, eso no significa que no vendrá en el futuro, es solo en este momento no hay planes para ponerlo en el juego”.