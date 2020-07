Checa estos divertidos memes sobre FIFA 21 y su desastrosa portada

El día de hoy por la mañana, EA Sports reveló la portada oficial de FIFA 21 y no sabemos qué decir al respecto. Bueno, la realidad es que no es el mejor diseño allá fuera, y ciertamente desvaría demasiado de las portadas que tenían las entregas anteriores. Sabemos que el internet no perdona, y después de esta desastrosa revelación, comenzaron a salir docenas de memes burlándose de ella. Aquí te compartimos algunos de los más divertidos que vimos.

OFICIAL. Kylian Mbappé es el dueño de la portada del #FIFA21 , que saldrá a la venta el próximo 9 de Octubre. pic.twitter.com/Ew3BOBIUJP — EL CHAKA (@ArturoGzaV) July 22, 2020

#FIFA21 acaba de desvelar su caratula, aún no sabemos que pensar al respecto…¿Que opináis de esta curiosa caratula? pic.twitter.com/OfocS5whgk — Fase Beta (@Fase_Beta) July 22, 2020

Brutal la portada del FIFA 21. pic.twitter.com/2E9caPdORR — Bukki (@Ostraigohamor) July 22, 2020

No entiendo por qué tanto revuelo con la portada del #FIFA21 la verdad… pic.twitter.com/3BeyLlAyjS — Vasty (@Crisvastylez) July 22, 2020

Vengo a proponerles un sueño. El verdadero y definitivo portada del #FIFA21 pic.twitter.com/qwPQTKnMal — maurø carp 🐓 (@mauroxrp) July 22, 2020

Yo la portada Ultimate Edition del #FIFA21 ya la he visto en alguna parte… 🤔🤔 pic.twitter.com/HcFnTDiYe0 — Tomás D. Aguado (@tomaishio) July 22, 2020

La verdad es que no sabemos lo que EA estaba pensando con este horrible diseño, y para ser honestos, es muy poco probable que lo cambien. Al menos siempre podemos adquirir alguna de las otras ediciones especiales, que mejoran un poco la portada, pero eso no arregla el verdadero problema.

Fuente: Twitter