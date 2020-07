¡Las Ofertas de Medio Año en la PlayStation Store ya están aquí!

Sin darnos cuenta, la mitad de 2020 ha quedado en el pasado. Para hacer que este punto medio del año sea más acogedor, la PlsyStation Sore ha comenzado con una serie de descuentos de varios juegos AAA importantes que hemos visto en los últimos años.

Las Ofertas de Medio Año incluyen grandes ofertas que ofrecen descuentos de hasta el 50% en juegos como Star Wars Jedi: Fallen Order, Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition, Resident Evil 3, Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection, The Witcher III, The Last of Us Remastered, GTA V, Persona 5 Royal y muchos, muchos juegos más. En total hay más de 400 productos con algún tipo de descuento, y puedes checar la lista completa aquí.

Visita PS Store y disfruta de la promoción Ofertas de Medio Año con descuentos en juegos como Resident Evil 3, Star Wars Jedi: Fallen Order, Red Dead Redemption 2 y más https://t.co/7mAIqrtvxv pic.twitter.com/wOQPfy8SD9 — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) July 22, 2020

Si deseas adquirir uno de estos títulos en PlayStation Store, será mejor que te apresures, ya que las Ofertas de Medio Año terminarán el próximo 19 de agosto. De igual forma, es importante mencionar que algunos de los títulos en esta extensa lista dejarán de formar parte de la promoción antes de la fecha marcada.

Hablando de PlayStation, un rumor indica que el siguiente State of Play se podría llevar a cabo el siguiente mes. De igual forma, otro rumor menciona que las pre-ordenes del PS5 podrían limitarse a solo una consola por hogar.

Vía: PlayStation Store