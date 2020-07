Las pre-ordenes del PS5 podrían limitarse a solo una por hogar

A pesar de que la fecha de lanzamiento del PlayStation 5 sigue siendo un misterio, una nueva pista parece revelar más información sobre el proceso de adquisición de esta consola. Un usuario de reddit ha descubierto un mensaje en la página oficial del PS5, el cual parece indicar que Sony limitará los pedidos de PlayStation 5 a uno por hogar.

Según el usuario Kgarvey, el código fuente en el sitio web de PlayStation Direct reveló un mensaje de error que podría aparecer si los clientes intentan pedir más de una consola PS5 a través del sitio web. Este es el mensaje que aparece:

“Solo puedes comprar una versión de la consola PS5: Disc o Digital. Ya has agregado una consola PS5 a tu carrito”.

Esto no es nada nuevo, hay que recordar que algo similar sucedió con el PS4. Ahora, por el momento no hay una confirmación oficial de que esto volverá a suceder, pero tampoco se descarta la posibilidad. Lo que es diferente esta vez, es que, a pesar de que Sony venderá dos versiones diferentes del PS5, se mantendrá la regla de una consola por hogar. Lo que significa que solo puedes pedir el PS5 o el PS5 digital, pero no ambos al mismo tiempo. Sin embargo, tal parece que este no será el caso en otros sitios, como Amazon.

Hay que recordar que Sony aumentó el nivel de producción de consolas a 10 millones para finales de este año. De igual forma, PlayStation avisará con tiempo cuando ya estén disponibles las pre-ventas del PS5.

Vía: IGN