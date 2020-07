¡Se acerca un nuevo retador! … ¿Oxxo abre división de gaming?

Si viven en México, es probable que sepan qué es un Oxxo. Estas tiendas, las cuales ofrecen todo lo que necesitas para sobrevivir en tu día a día, han optado por expandirse. En lugar de construir más sucursales, explorar otros territorios relacionados con su mercado, o abrir la mítica caja número dos, la compañía ha creado una cuenta de Twitter dedicada una sola cosa: informarle a todos los gamers sobre las novedades del medio.

Así es, la verdadera competencia ha llegado. Oxxo no es nuevo en este asunto, por años han vendido tarjetas de prepago para juegos como League of Legends y para comprar en tiendas virtuales de Nintendo, Sony y Microsoft, pero esta es la primera vez que deciden entrar completamente al medio. ¿Acaso ya están certificados para asistir al próximo E3?

¡Les damos la más cordial bienvenida a nuestra nueva cuenta @oxxo_gaming! Una cuenta dedicada a informar a nuestros clientes de las nuevas ofertas que OXXO tiene para ti relacionadas al mundo del gaming. pic.twitter.com/zTceJPvCqa — OXXO Gaming México (@oxxo_gaming) July 19, 2020

El ingenio mexicano siempre ha encontrado la forma de incorporar a Oxxo a los videojuegos, ya sean con mods que agregan a la icónica tienda nacional a juegos como GTA V, o por medio de alguna referencia. ¿Qué sucederá ahora? ¿Crearán su propio canal de YouTube con podcasts, gameplays y vídeos similares? ¿Acaso serán llamados vendidos por ofrecerle cierta calificación a un juego? La verdadera pregunta aquí es: ¿Qué opina Oxxo Gaming de The Last of Us Part II?

Vía: Oxxo Gaming