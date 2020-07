Así se vivió la reunión de Scott Pilgrim vs The World

Aunque no lo parezca, han pasado 10 años desde el estreno de la película de Scott Pilgrim vs The World, una adaptación de la novela gráfica escrita por Brian O’Malley. De esta forma, el día de hoy se llevó a cabo una reunión virtual en donde participaron los actores de la cinta, así como el creador de la obra y el director, Edgar Wright.

Entertainment Weekly fue el responsable de hacer esto posible. Dentro de las actividades que realizaron, el elenco se encargó de repasar un par de escenas de la película, lo cual será del agrado para todos aquellos que no sabemos cada línea de diálogo y chiste a la perfección.

Ahora, aunque no hay planes para una secuela de la novela gráfica o película, una adaptación al anime de la obra original es una posibilidad. De igual forma, surgen más fotos inéditas del desarrollo del juego de Scott Pilgrim vs The World: The Game.

Vía: Entertainment Weekly