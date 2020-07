PlayStation avisará con tiempo cuando ya estén disponibles las preventas del PS5

El día de hoy por la mañana, Geoff Keighley tuvo oportunidad de jugar con el DualSense, el nuevo y mejorado control de PlayStation 5. Por supuesto, todos estamos muy interesados en saber cómo se siente tener este mando entre nuestras manos, pero además de eso, también estuvo presente Eric Lempel, jefe de marketing para PlayStation, quien habló sobre los recientes rumores sobre las preventas del PS5.

La semana pasada, Amazon creó una nueva página especial dedicada al PS5 y todos sus accesorios, algo que disparó las especulaciones sobre una posible revelación del precio, y como consecuencia, la apertura de las preventas. Bueno, de acuerdo con Lempel, PlayStation no tuvo nada que ver con esto, y no, la revelación sobre el precio y las preventas no se dará a conocer de la noche a la mañana, pues aseguran que avisarán con anticipación para que los usuarios puedan irse preparando:

“Vamos a avisar con tiempo sobre las preventas del PS5, pero por ahora no tenemos nada más que anunciar. Me llegaban mensajes de muchas personas diciéndome que había enormes filas de gente afuera de la tiendas, porque supuestamente las preventas del PS5 se iban a abrir repentinamente, y no sé de dónde sacaron eso.”

Lempel entiende que estamos atravesando tiempos muy complicados, y sabe que ahora más que nunca es importante avisar con anticipación sobre la disponibilidad de las preventas, pues no todos los videojugadores allá fuera tienen listo el dinero para írselo a gastar en un PS5.

Fuente: Eric Lempel