¡Star Wars: The Old Republic ya está disponible en Steam!

Como parte de su creciente iniciativa para hacer que más juegos estén disponibles para la venta a través de Steam, EA y BioWare han lanzado Star Wars: The Old Republic en la plataforma digital, con todo y cross-play integrado.

Después de ser lanzado originalmente en 2011, esta es la primera vez que Star Wars: The Old Republic está disponible en PC fuera del servidor de EA. De igual forma, podrás disfrutar de cross-play con las personas que disfrutan de este MMO en Origin. Pero esto no es todo, ya que la funcionalidad cross-save también está activada.

Your choices will determine the fate of the galaxy far, far away. . . #SWTOR is now available on Steam!https://t.co/Nd759TwW8n pic.twitter.com/BjEIFHuhPI — The Old Republic (@SWTOR) July 21, 2020

Además, y aunque no se implementa de inmediato, The Old Republic también obtendrá más de 100 logros para Steam. Lamentablemente, BioWare y EA han dicho que estos logros no llegarán hasta más adelante en 2020. Sin embargo, los jugadores podrán desbloquearlos retroactivamente, suponiendo que ya hayan cumplido los requisitos.

Hablando de Star Wars, una nueva serie animada llegará a Disney+. De igual forma, aún no se descarta la posibilidad de ver una secuela de Solo: A Star Wars Story.

Vía: The Old Republic