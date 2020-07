Nintendo celebrará el tercer aniversario de Splatoon 2 con más Splatfest

El día de ayer, 21 de julio, marcó el tercer aniversario de Splatoon 2, una de las cartas más fuertes de Nintendo durante los primeros meses del Nintendo Switch. Ahora, para festejar, Nintendo ha revelado que veremos tres Splatfest más en los próximos meses, con el primero celebrándose muy pronto.

El primero de estos comenzará el próximo 21 de agosto a las 5:00 PM (hora de la Ciudad de México) y pondrá a los jugadores a competir para descubrir qué fue primero: el huevo o la gallina. Pero esto no es todo, ya que veremos dos Splatfest más antes de que acabe el mes de marzo de 2021, aunque por el momento se desconoce exactamente cuándo se llevarán a cabo.

And make sure to stay fresh, because two bonus #Splatoon2 #Splatfests will be arriving before the end of March 2021!

La siguiente competencia es una segunda versión del Splatfest “gallina contra huevo” de marzo de 2018. Durante 48 horas, la gente luchó para responder a la incógnita ancestral. El ganador en ese entonces fue el equipo de Pearl, quien decidió que la gallina fue primero. ¿Quién ganará ahora? No contentos con revivir a los Splatfest, Nintendo también ha compartido una hermosa ilustración en redes sociales para celebrar el aniversario del juego, la cual puedes ver a continuación.

Happy splat-iversary Inklings and Octolings! It’s the 3-year anniversary of #Splatoon2, and the team has shared this fun new art!

🦑Thanks to everyone for playing and supporting the game!🐙 pic.twitter.com/IgxpAG7knE

