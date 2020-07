Un spin off de Star Wars: The Clone Wars está en camino a Disney+

El universo animado de Star Wars se vuelve a expandir. Después de que la historia de The Clone Wars por fin llegara a su fin este año, Disney ha revelado que ya está trabajando en un spin-off de esta serie animada, conocido como The Bad Batch, la cual llegará a Disney+ en algún punto de 2021.

The Bad Batch es producida por Dave Filoni, quien se ha encargado de series como The Clone Wars, Rebels y The Mandalorian. El nombre del show se refiere a un grupo de clones que fueron introducidos durante la última temporada de The Clone Wars y nos mostrará qué pasó con este equipo después de los eventos de la Orden 66.

Así es como es descrita la nueva serie:

“La serie sigue a los clones élite y experimentales de Bad Batch (introducidos por primera vez en The Clone Wars) a medida que se abren camino en una galaxia que cambia rápidamente inmediatamente después de la Guerra de los Clones. Los miembros de Bad Batch, un escuadrón único de clones que difieren genéticamente de sus hermanos en el Ejército Clon, poseen una habilidad excepcional singular, lo que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y una tripulación formidable. En la era posterior a la Guerra de los Clones, emprenderán audaces misiones mercenarias mientras luchan por mantenerse a flote y encontrar un nuevo propósito”.

Se espera que Star Wars: The Bad Batch se estrene en el servicio de streaming en 2021. Mientras tanto, la segunda temporada de The Mandalorian de Filoni volverá en octubre. Hablando de Star Wars, Squadrons tendrá un modo “hardcore” para jugadores profesionales. De igual forma, aseguran que el regreso de Palpatine en The Rise of Skywalker estuvo planeado por años.

Vía: Star Wars