Vilma era “explícitamente gay” en el guión original del live-action de Scooby-Doo

La película live-action de Scooby-Doo de 2002 se ha convertido en un extraño clásico de culto, en parte gracias a las divertidas interpretaciones de los icónicos personajes. Uno de ellos es Vilma, quien James Gunn, director de la cinta previamente mencionada, ha revelado que en realidad era “explícitamente gay” en su guión original, pero los productores no lo permitieron.

De acuerdo con Gunn, el largometraje que vimos en pantalla no es su versión original, pues él tenía otra edición mucho más dirigida hacia los adultos, pero Warner Bros. quería que la película fuera apta para todo el público.

I tried! In 2001 Velma was explicitly gay in my initial script. But the studio just kept watering it down & watering it down, becoming ambiguous (the version shot), then nothing (the released version) & finally having a boyfriend (the sequel). 😐 https://t.co/Pxho6Ju1oQ

— James Gunn (@JamesGunn) July 13, 2020