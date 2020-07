Star Wars: Aseguran que el regreso de Palpatine estuvo planeado por muchos años

Star Wars: The Rise of Skywalker provocó una enorme discusión entre los fans de este aclamada franquicia. Muchas decisiones se sentían como intentos desesperados por arreglar lo que Rian Johnson hizo con The Last Jedi, y una de ellas fue el regreso de Palpatine. Sin embargo, ya podemos poner a descansar estas especulaciones, pues un empleado de Lucasfilm ha confirmado que esto estuvo planeado por años.

Phil Szostak, responsable de gestionar el arte de Lucasfilm, compartió una ilustración de Palpatine que data desde noviembre de 2017, poco antes del estreno de The Last Jedi. Para ese entonces, ya se estaban pensando en algunas ideas para The Rise of Skywalker, y parece que el regreso de Palpatine fue una de las iniciales.

This Palpatine sketch is dated November 1, 2017 but the earliest Palpatine pieces are dated October 11, 2017 which, if you’ve read the Art of #TheRiseOfSkywalker, you’ll know is mere days after the art department started on the film.#StarWars https://t.co/fz4uCiPLB1 — Phil Szostak (@PhilSzostak) July 4, 2020

“Este boceto de Palpatine es del 1 de noviembre de 2017, pero las primeros dibujos de Palpatine datan del 11 de octubre de 2017. Si leyeron el Arte de The Rise Of Skywalker, sabrán que solo son unos días después de que el departamento de arte comenzara la película.”

De acuerdo con su director, J.J. Abrams, Palpatine tuvo que regresar porque hubiera sido “muy extraño” no ver a un personaje tan icónico para la conclusión de la Saga Skywalker.

Fuente: Phil Szostak