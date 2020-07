Naughty Dog responde a las amenazas de muerte hacia sus trabajadores

Lamentablemente, el pasado viernes, una de las actrices que trabajó en The Last of Us Part II recibió múltiples amenazas de muerte, específicamente por las acciones de su personaje ficticio. Estamos hablando de Laura Bailey, quien da vida a Abby dentro del juego. Ante esto, tanto Neil Druckmann, como Naughty Dog, lanzaron mensajes dirigidos a este tipo de comportamiento.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el estudio asegura que están abiertos ante la discusión constructiva, pero condena el acoso y amenazas. Acá la declaración completa:

Although we welcome critical discussion, we condemn any form of harassment or threats directed towards our team and cast. Their safety is our top priority, but we must all work together to root out this type of behavior and maintain a constructive and compassionate discourse. pic.twitter.com/eoq4t1ITnh — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 5, 2020

“Aunque le damos la bienvenida a la discusión crítica, condenamos cualquier forma de acoso o amenazas dirigidas hacia nuestro equipo y elenco. Su seguridad es nuestra prioridad máximo, pero todos debemos trabajar juntos para descartar este tipo de comportamiento y mantener un discurso constructivo y compasivo.”

Por su parte, Druckmann también recibió múltiples amenazas y respondió a ellas de la siguiente manera:

You can love or hate the game and share your thoughts about it. Unfortunately too many of the messages I’ve been getting are vile, hateful, & violent. Here are just a handful of them (feel it’s important to expose.) Trigger Warning: transphobic, homophobic, anti-Semitic, etc. pic.twitter.com/uR9vpGgYQa — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 5, 2020

“Puedes amar u odiar el juego y compartir lo que piensas sobre él. Desafortunadamente, muchos de los mensajes que he recibido son viles, de odio y violentos. Aquí hay algunos de ellos (siento que es importante exponerlos) Advertencia: hay mensajes transfóbicos, homofóbicos, antisemitistas, etc.”

Tristemente, este tipo de comportamientos es algo que ha estado ganando mucha tracción con el paso de los años, y es importante llegar a una solución lo más pronto posible, ya que el efecto psicológico que éstos suelen tener sobre las personas puede tener severas consecuencias.

Fuente: Naughty Dog / Neil Druckmann