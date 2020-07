Ubisoft no subirá el precio de sus juegos para PS5 y Xbox Series X… por ahora

Hace unas cuantas semanas, Take-Two Interactive reveló los precios que tendría NBA 2K21 para la actual y futura generación de consolas. Inmediatamente se destacó que la versión de PS5 y Xbox Series X iba a ser $10 dólares más cara, con un precio de $70 dólares a comparación de los $60 dólares de la versión para PS4 y Xbox One. Por supuesto, esto desató mucho especulación sobre un posible aumento de precios para el futuro, y aunque sigue siendo algo incierto, al menos sabemos que Ubisoft no lo hará… al menos por ahora.

Por medio de Twitter, el confiable y notorio periodista, Jason Schreier, estuvo investigando sobre algunas de las cosas que estaban sucediendo dentro de Ubisoft, como los casos internos de conducta inapropiada por ejemplo. Dentro de su investigación, también se reveló información sobre un posible aumento de precio en los juegos de la compañía y esto fue lo que dijo al respecto:

Big news: Ubisoft said on today’s earnings call that their next-gen games this fall will be the same price as current-gen games ($60). Take-Two had announced that NBA 2K21 will be $70 on PS5 and Xbox Series X.

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 22, 2020