Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, responde a las controversias de la compañía

Como sabrán, Ubisoft no está pasando por su mejor momento actualmente. Por meses la compañía se ha visto envuelta en una serie de escándalos de conducta inapropiada en el espacio de trabajo. Después de un reciente reportaje en donde se habla sobre estos problemas, el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, ha emitido su respuesta oficial de estos sucesos.

Durante la junta de inversionistas por el cierre del primer cuarto del año fiscal actual, Guillemot fue cuestionado sobre si era consciente del alcance de lo que estaba sucediendo en su compañía, y esta fue su respuesta:

De igual forma, después de estos eventos, algunos consideraban que Guillemot podría dejar su puesto en la compañía. Sin embargo, el CEO ha mencionado que este no será el caso, y esto fue lo que dijo:

Guillemot added that he will continue to run Ubisoft, in case people thought he might step down as a result of all this. "I have never compromised on my core values and ethics and never will"

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 22, 2020