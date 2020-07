Ya sabemos cuándo se llevará a cabo el siguiente Ubisoft Forward

El día de hoy se llevó a cabo una junta de inversionistas de Ubisoft, referente al cierre del primer cuarto de este año fiscal. Dentro de la información que fue revelada, se ha dado a conocer que la segunda presentación de Ubisoft Forward se llevará a cabo el próximo mes de septiembre.

Sin embargo, por el momento se desconoce el día exacto en el que se llevará a cabo esta presentación digital. De igual forma, durante la junta, el director financiero, Frédérick Duguet, reveló que el primer Ubisoft Forward “generó un nivel de audiencia histórico”. Esto fue lo que comentó:

“Ubisoft Forward fue un hito importante y la respuesta de nuestros fanáticos fue muy prometedora. Logramos un récord de audiencia simultánea máxima durante este evento, superando nuestras conferencias E3 anteriores”.

Entre los anuncios que vimos durante la primera presentación, destacan la revelación oficial de Far Cry 6, así como fecha de lanzamiento para Watch Dogs Legion y Assassin’s Creed: Valhalla. De esta forma, el próximo evento podría estar dedicado a otros juegos que ya conocemos, como Skull & Bones, Gods and Monsters y Rainbow Six Quarantine.

Hablando de Ubisoft, la compañía fue consciente de los problemas de conducta inapropiada por años. De igual forma, el marketing de Ubisoft ha dicho que “las mujeres no venden”.

Vía: VGC