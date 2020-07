Ubisoft fue consciente de los problemas de conducta inapropiada por años

Como sabrán, la situación laboral en Ubisoft no es la mejor, pero tal parece que esto no es un problema actual, sino algo que ha persistido en la compañía por años. Ahora, un nuevo reporte de Bloomberg ha revelado que el departamento de Recursos Humanos de Ubisoft ha estado consciente de este problema por mucho tiempo, pero rara vez decidieron hacer algo al respecto.

El reporte de Bloomberg, el cual está compuesto por varios testimonios de actuales y previos trabajadores de Ubisoft, ha revelado que el departamento de Recursos Humanos rara vez se involucraba en los problemas de acoso y comportamiento inapropiado. El informe menciona el caso específico de una ex trabajadora en el centro de atención al cliente de Ubisoft en Morrisville, Carolina del Norte, la cual vio resultados en su caso de acoso hasta la tercera vez que habló con el departamento y un compañero corroboró sus denuncias.

El nombre de Serge Hascoët, ex-Director Creativo de Ubisoft, aparece varias veces en el reportaje, mencionando como promovía un ambiente laboral tóxico. Las personas que trabajaban en el departamento creativo describen constantes proyecciones de videos pornográficos en computadoras, alcohol en las oficinas y una serie de bromas inapropiadas. Cinco trabajadores dicen que informaron a Tommy François, un veterano de 13 años de Ubisoft y mimebro de este equipo, ante el departamento de Recursos Humanos en varias ocasiones durante la última década, algunos de ellos varias veces, por incidentes que incluyen proposiciones sexuales y contacto inapropiado. Los trabajadores le escribieron un correo al CEO, Yves Guillemot, hace algunos años sobre los problemas con François. Tiempo después, François fue ascendido.

Este tipo de conducta no se limita a solamente al ambiente laboral, ya que el equipo de desarrollo de Assassin’s Creed no tuvo la oportunidad de incluir una mayor presencia femenina en los últimos juegos, debido a que el equipo de marketing había mencionado que “las mujeres no venden”. Afortunadamente, algunos de estos directivos ya no trabajan en Ubisoft.

