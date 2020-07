Hoy festejamos el 20 aniversario de la primera aparición de Waluigi

Hoy no es un 21 de julio cualquiera. Hoy celebramos el aniversario de la primera aparición de uno de los personajes de videojuegos más amados y, probablemente, el peleador más solicitado para Super Smash Bros. Ultimate. Estamos hablando de un jugador de tenis profesional y un atleta como ninguno otro. Nos referimos a Waluigi.

Así es, hoy es el 20 aniversario del original Mario Tennis en Nintendo 64. Además de ser un entretenido juego, este título marca la primera aparición de Waluigi. De igual forma, no fue Nintendo quien le dio vida a est personaje, sino Camelot, encargados de los primeros juegos de Mario Tennis. Así como Wario es la antítesis de Mario, Waluigi es el opuesto de Luigi. Sin embargo, hay algo más que lo diferencia de los otros tres personajes previamente mencionados, Waluigi nunca ha tenido un juego propio.

Mientras que Mario, Luigi y Wario gozan de sus propias series, cada una con un estilo de juego único, Waluigi ha sido relegado a solo ser un participante en juegos como Mario Kart, Mario Tennis, Mario Party y a cualquier otra actividad en donde la sociedad del Mushroom Kingdom se reúna para pasar un buen rato. Sin embargo, esto no ha detenido a los fans de crear sus propias experiencias con Waluigi como protagonista, siendo Psycho Waluigi uno de los más populares.

Hasta el día de hoy, la comunidad de jugadores no se da por vencidos, y esperan que algún día Nintendo le dé una merecida oportunidad a Waluigi, o al menos lo incluyan a Super Smash Bros. De esta forma, hoy celebramos el 20 aniversario de este personaje. Aunque hoy festejamos la primera aparición del personaje, Waluigi tiene la misma edad que Luigi. A continuación te dejamos con unos mensajes que la comunidad le ha dedicado a este personaje en su día especial.

Hoy se cumplen 20 años de un momento histórico. El nacimiento de un personaje secundario que crearía su propia leyenda gracias a su comunidad: Waluigi. Tus fans siempre te apoyaremos, algún día conseguirás lo que te mereces: tu propio videojuego.#TooBadWaluigiTime pic.twitter.com/MOQm1PPQ8D — Shergiock – Tales of, PR VidaoPantalla #GameDev (@_Shergiock_) July 21, 2020

Waluigi turns 20 years old today. 🎉 He first debuted in Mario Tennis for the Nintendo 64 on July 21, 2000 (in Japan) and has gone on to become a staple of Mario spin-offs. 🎾 pic.twitter.com/wwB2hLtwLE — Walmart Canada Gaming (@WalmartCAGaming) July 21, 2020

Hoy es el aniversario de un personaje muy especial para mí del que no puedo dejar pasar. Hoy es el 20 aniversario del dios todo poderoso Waluigi (donde su primera aparición fue en Mario Tennis 64). FELIH ANIVERSARIO ILLO#TooBadWaluigiTime #Waluigi20Anniversary #Wah pic.twitter.com/hk2BNRw0jh — Waluigi anda en Modo Pixel de nuevo (@WaluigiTrump) July 21, 2020

I've been seeing all the amazing art done for Waluigi's 20th anniversary today…

I drew something too!😄 pic.twitter.com/QVF7WWCRI3 — Nickolox (@Nickoloxx) July 21, 2020

Happy 20th anniversary to this legend! #Waluigi pic.twitter.com/VyPi8y5GHG — Mεναηs ツ (Michael) | CEO of Pyra (@Mevans2703) July 21, 2020

Today is Waluigi's 20th birthday! On July 21st, 2000 Waluigi was unleashed into the world with Mario Tennis for the N64. Send us your favorite Waluigi gifs <3#GameHistoryDaily pic.twitter.com/BM8By8MKj3 — Memory Card (@MemCardShow) July 21, 2020

