Niño gasta TODOS los ahorros de sus padres en donaciones a streamers

Una vez más el internet nos demuestra que un menor de edad y una tarjeta de crédito sin supervisión resultan en un gran desastre. Recientemente se dio a conocer una historia de un niño que donó $20 mil dólares, o casi medio millón de pesos, en donaciones para varios streamer de Twitch.

Esta lamentable historia fue compartida por la madre del menor quien, en una publicación en reddit, reveló que su hijo gastó $19,870.94 dólares entre del 14 al 30 de junio. Esto fue lo que comentó:

“Cuando vi que el dinero del banco había desaparecido mis labios comenzaron a temblar y me tuve que sentar para no desmayarme. Lloré primero. No podía creer que él hubiera hecho esto”.