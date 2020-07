Revelan el nombre oficial de la nueva forma para Súper Saiyajin Fase 4

A pesar de que el canon oficial de Dragon Ball desea estar lo más alejado del Súper Saiyajin Fase 4, en el universo de Super Dragon Ball Heroes la situación es totalmente opuesta. Ahora, el juego de cartas le ha dado una nueva forma a esta transformación.

Como recordarán, recientemente una imagen reveló una nueva forma para los Súper Saiyajin Fase 4, la cual le agrega un aura y un aspecto visual diferente. Aunque los fans originalmente denominaron este poder como Limit Breaker Super Saiyan 4, recientemente se ha dado a conocer el nombre oficial de esta transformación, y los fanáticos no estaban tan alejados del resultado final.

Gracias a la traducción de un fan, se ha revelado que el nombre oficial de este nuevo poder es Super Full Power SS4: Limit Breakthrough. Por el momento aún no vemos a esta nueva forma en el anime de Super Dragon Ball Heroes, pero conforme el arco de Big Bang Mission avance, es probable que veamos a Goku y Vegeta usar este nuevo poder, especialmente considerado que Janemba ha entrado en escena.

“Super Full Power SS4: Limit Breakthrough” is the term they use for this SS4 variation… they just had to troll tease us with that red aura 😔

Cards still looking fresh tho. And in the spirit of SDBH we have yet another SS4 UR line-up 🤩 https://t.co/kERZB7kqNv

— Lightning (@lightning446) July 19, 2020