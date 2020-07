Dragon Ball: Esta fue la inspiración de Akira Toriyama para crear los scouters

Aunque actualmente existen un par de formas para medir el Ki de una persona en el mundo de Dragon Ball, originalmente los scouters fueron la opción predilecta para esta acción. Estos aparatos aparecieron por primera vez en las sagas de los Saiyajin y Freezer, y por fin se ha revelado qué inspiró la creación de estos artefactos.

Recientemente, Derek Padula, autor de varios libros sobre Dragon Ball, compartió una anécdota en donde habla sobre la inspiración de Akiara Toriyama al momento de crear los scouts.

The Scouter is inspired by military recon vehicles used during World War II. Akira Toriyama says he adapted the word “scouter” from “scout car,” and made the Scouter into a “tool for information gathering,” just like the recon vehicles that inspired it. #DragonBallCultureDaily pic.twitter.com/eYwKOp6faM

— Derek Padula (@derekpadula) July 14, 2020