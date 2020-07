¡El capítulo 62 del manga de Dragon Ball Super ya está aquí!

Después de un par de filtraciones durante el fin de semana, el capítulo 62 del manga de Dragon Ball Super ya está disponible. Lamentablemente, las imágenes lanzadas antes de tiempo resultaron ser reales, y parece que los Guerreros Z se aproximan a una inevitable derrota.

Como ya lo sabrán, pueden ver este nuevo capítulo de forma gratuita y en español gracias a Manga Plus. El episodio es de casi 50 páginas, y se ha revelado que la siguiente iteración del manga de Dragon Ball Super estará disponible el próximo 20 de agosto de 2020.

