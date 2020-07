Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, se ha retrasado indefinidamente

Aunque se esperaba que la industria del cine empezara a recuperarse tras los efectos del COVID-19 a finales del verano con el estreno de Tenet, tal parece que este ya no será el caso. El día de hoy se ha revelado que la siguiente película de Christopher Nolan se ha retrasado de manera indefinida.

Tenet estaba planeada, originalmente, para llegar a los cines el pasado 17 de julio, luego fue retrasada al 31 de julio, solo para ser pospuesta una vez más, en esta ocasión para el 12 de agosto. Lamentablemente, el día de hoy Variety ha reportado que Tenet ha sido retrasada indefinidamente y, actualmente, no hay fecha de un posible estreno en 2020, aunque aún se espera que la película este disponible en algún momento de este año.

Esto fue lo que comentó el presidente de Warner Bros., Toby Emmerich, en un comunicado:

“Compartiremos una nueva fecha de lanzamiento 2020 para Tenet, la característica totalmente original y alucinante de Christopher Nolan. No estamos tratando a Tenet como un lanzamiento mundial tradicional de fecha y hora, y nuestros próximos planes de marketing y distribución reflejarán eso”.

De igual forma, el estudio ha cambiado la fecha de estreno de The Conjuring 3 hasta el 4 de junio de 2021. La octava entrada en la franquicia de terror de Warner Bros. estaba programada para debutar en los cines el 11 de septiembre. Sin embargo, dado que la producción en todo el mundo no ha podido reanudarse, no estaría lista a tiempo para su fecha de lanzamiento deseada.

Vía: Variety