Overcooked: All You Can Eat es una recopilación de toda la serie para PS5 y XSX

Overcooked es uno de las series más entretenidos que puedes disfrutar actualmente, especialmente en compañía. Ahora, los desarrolladores no desean que esta experiencia se queda solamente en las consolas actuales, ya que una versión con prácticamente todo el contenido de las dos entregas llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X.

Durante una presentación de Summer Game Fest, Team17 anunció Overcooked: All You Can Eat, una recompilación que incluye Overcooked, Overcooked 2 y los DLC de los respectivos juegos, así como contenido adicional, como siete nuevos niveles, tres nuevos chefs y máscaras adicionales para cada chef existente, ofreciendo un total de más de 200 niveles y 120 chefs disponibles.

El título también incluirá una serie de opciones de accesibilidad, que incluyen modos de daltonismo, texto amigable disléxico, interfaz de usuario escalable y modos de asistencia. Overcooked: All You Can Eat estará disponible en 4K y 60fps, e incluye el juego en línea en todo el paquete, así como crossplay. Por el momento se desconoce cuándo estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X, ni si está versión se encontrará en otras plataformas, como PC y Switch.

Puedes checar nuestra reseña, así como gameplay de Overcooked 2 aquí.

Vía: Summer Game Fest