Zack Snyder’s Justice League será una película y no una mini serie

Mucho se ha hablado sobre la versión de Zack Snyder de Justice League. Aunque en su momento se creía que esta versión sería adaptada a una mini serie para HBO Max, durante una entrevista con el canal de YouTube Beyond The Trailer, el director ha revelado que este no será el caso y Zack Snyder’s Justice League será una película de una duración de más de tres horas y media.

Sin duda alguna, esta es una gran revelación, ya que originalmente se creía que HBO iba a dividir la película en varios episodios para atraer más suscriptores a su plataforma de streaming. Sin embargo, en una plática con Grace Randolph, Snyder ha mencionado que el corte final de su versión se encuentra alrededor de los 214 minutos, es decir, casi cuatro horas.

De igual forma, durante la entrevista, el director de Justice League reveló que el Snyder Cut tiene el potencial de “representar su propio camino”, al tiempo que reconoce que “está algo separado” de la continuidad del DCEU. Esto fue lo que comentó:

“Creo que realmente comienza a representar su propio camino, ¿sabes? En realidad lo hace, ahora está un poco separado de lo que diría DC Universe, Cinematic Universe en continuidad. Es algo así, es divergente de esa manera y creo que eso es algo bueno y es una de sus fortalezas es ese tipo de concepto de multiverso”.

Por el momento se desconoce cuando estará disponible Zack Snyder’s Justice League, aunque se espera que llegue a HBO Max en 2021. De igual forma, puedes checar el primer teaser de esta versión aquí. Por otro lado, aquí te contamos algunos de los cambios que tendrá la cinta.

Via: Beyond the Film