Checa el primer gameplay del divertido WWE 2K Battlegrounds aquí

Aunque Candance of Hyrule y Shin Megami Tensei V fueron las estrellas del Nintendo Direct Mini de hoy, no hay que olvidar a los pequeños juegos que también gozaron de una presencia en el evento, como lo fue WWE 2K Battlegrounds, el cual recibió un nuevo gameplay.

Debido a que WWE 2K21 fue cancelado, 2K ahora está desarrollando un juego de peleas arcade con luchadores como John Cena, La Roca y muchos más. El gameplay muestra un Fatal Four Way entre Asuka, Big E, Cesaro y Kofi Kingston, cuatro de las Superestrellas de la WWE, los cuales utilizaron a Jeff Hardy, John Cena, Andre The Giant y Stone Cold Steve Austin como sus personajes.

Como pudieron ver, el tráiler nos muestra un juego arcade en donde la diversión multiplayer es el énfasis. WWE 2K Battlegrounds llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Google Stadia el próximo 18 de septiembre.

Vía: Nintendo Direct Mini