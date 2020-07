Spider-Man: Miles Morales correrá a 4K y 60fps en PS5

Spider-Man: Miles Morales será una de las cartas más fuertes de Sony durante el lanzamiento del PlayStation 5 a finales de este año. Aunque aún se desconoce exactamente cuándo llegará este juego nuestras manos, Insomniac Games ha revelado un Performance Mode que llevará este título a un nuevo nivel.

Por medio de un tweet, la compañía ha revelado que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales contará con un modo de desempeño opcional que nos permitirá explorar Nueva York en 4K y 60fps. Sin duda alguna, una opción que le permitirá a todas las personas con una televisión con estas resoluciones la capacidad de disfrutar del juego en su máximo esplendor.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL

— Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020