La comunidad está decepcionada con el Nintendo Direct Mini de hoy

La revelación de un nuevo Nintendo Direct el día de ayer causó emoción en el internet. Después de meses sin una presentación de este tipo, los fans de la compañía comenzaron a especular sobre los anuncios que veríamos hoy. Desafortunadamente, cuando dieron las 9:00 AM, y muchas de las esperanzas de estas personas no se hicieron realidad, la comunidad no estuvo contenta.

Como ya es costumbre con este tipo de eventos, la barra de dislikes en el vídeo de YouTube es bastante grande. Actualmente este parámetro está dividido, mientras que hay más 37 mil personas a las que les gustó el Direct de hoy, otras 35 mil no están tan contentas. De igual forma, la comunidad en Twitter tampoco está feliz con la presentación de hoy.

Todos después de ver el Nintendo Direct Mini de julio. pic.twitter.com/iaybn8KyZv — Distortion World (@DistortionWRLD) July 20, 2020

Todos despues del "MINI Nintendo Direct"… pic.twitter.com/7Vn1F2ubDS — Prince of Altea⚔️ (@AlekeyAL) July 20, 2020

Así me he quedado con el Nintendo Direct Mini pic.twitter.com/1v4rMhgbl3 — Esperando Nintendo Direct (@bacon_ray) July 20, 2020

Así quede con el Nintendo Direct. pic.twitter.com/SAGGvR6YXX — 🎮 Ony 🎮 (@Onyser27) July 20, 2020

Resumen del Nintendo Direct: pic.twitter.com/Q0j2dUImTh — Jorx AC 🍃 (@jorxnews) July 20, 2020

Muchas personas esperaban anuncios firts party, aunque Nintendo había mencionado que este no sería el caso en esta ocasión. De igual forma, fuera de Shin Megami Tensei V y Cande of Hyrule, algunas personas podrían argumentar que la presentación no contó con anuncios dedicados a la base de fans más apasionada del Switch. Solo nos queda esperar y ver si esta situación se repetirá en los siguientes Direct Mini que veremos en los próximos meses.

Vía: YouTube y Twitter